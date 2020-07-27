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Ekonomi

Gram altında yeni rekor

Ons altın 1944 dolar seviyesine ulaşarak tarihi rekor seviyeye yükseldi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:24 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:24
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Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta rekora yaklaşan ons altın bugün itibarıyla rekor kırdı ve altın fiyatları sert yükseliş gösterdi. Gram altın 428.1 lira ile ons altın da 1944.9 dolara yükselerek tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Ons altın gün içinde en düşük 1900 dolar, en yüksek 1944 dolar seviyesini gördü. Saat 08:11 itibariyle 1932 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise gün içinde 11 liralık bant içinde hareket ederek en düşük 417.8 lira, en yüksek 428.1 lirayı gördü.

Saat 08:11 itibariyle gram altın 425 liradan alıcı buluyor.

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