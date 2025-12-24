İSTANBUL 14°C / 10°C
Ekonomi

Gram gümüş rekor kırdı: Yüzde 200 getiri sağladı

Gram gümüş, rekor kırmaya devam ediyor. Ocak ayında 32 TL seviyesinde bulunan gümüş, ocaktan bu yana yüzde 200'e yakın yükseldi. Gram gümüş, bugün iç piyasalarda 100 TL'yi gördü.

24 Aralık 2025 Çarşamba 11:03
Gram gümüş rekor kırdı: Yüzde 200 getiri sağladı
Gümüşün ons fiyatı 72 dolar seviyesini görerek rekor tazeledi. İç piyasada gram gümüş 100 TL'yi gördü.

TARİHİNDE İLK KEZ 70 DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Gümüş, rekor yükselişini sürdürüyor. Gümüşün ons fiyatı ilk kez 70 doların üzerini gördü.

Gümüşün ons fiyatının 72 dolar seviyesini görmesiyle, iç piyasada gram gümüş 100 liraya yükseldi.

OCAK'TAN BU YANA REKOR ARTIŞ

2025 Ocak ayında 32 TL seviyesinde bulunan gram gümüş 100 lira seviyesine yükseldi.

YATIRIMCISINA YÜZDE 200 GETİRİ SAĞLADI

Gümüş, 2025 yılı başından bu yana TL bazında yüzde 200'e yakın getiri sağladı.

Altın fiyatları ise yüzde 100'ü aşkın bir yükseliş kaydetti.

