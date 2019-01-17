Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Gram altın 223 lira seviyelerinde. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223 lira seviyesinde dengelendi. Gün ortasında altın fiyatları sorgulamalarına devam eden vatandaşlar, öğleden sonra oluşan fiyatlamaları araştırmayı sürdürüyor. Güne 222 lira seviyelerinde başlangıç yapan gram altın fiyatları, öğleden sonra 223 lira civarlarında seyretmeye başladı. Altın fiyatları 17 Ocak öğle saatlerinde 223 lira seviyesinde hareket etmeye devam ediyor. 2019 yılının ilk günlerine 227 lira seviyelerinde başlamasının ardından dalgalanmasını sürdüren, son bir haftadır ise aynı seviyelerde hareket eden altın fiyatları, şu dakikalarda güncel fiyatlar ile sorgulanıyor. İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum...



Alınan son verilere göre;



Gram altın, alışta 221, satışta 223,



Çeyrek altın, alışta 361, satışta 368,



Yarım altın, alışta 722, satışta 736,



Cumhuriyet altını, alışta 1487, satışta 1502 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 223 lira seviyelerinde! Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223 lira seviyesinde dengelendi.





Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,5 azalışla 222 liradan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 primle 223 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını da 1.498 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.292,60 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatında değer kayıplarına neden olduğunu söyledi.



Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 doların üzerinde kalmasını "pozitif" olarak değerlendirdiklerini, 1.285 doların destek, 1.295 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Yurt içinde dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 220 liranın destek, 225 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.



Memiş, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Brexit ve Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Altın Fiyatları - 17 Ocak 2019





Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 222,92 222,98 % 0,50 13:57 Bilezik (22 Ayar) 203,44 203,62 % 0,00 13:48 Altın Ons 1.294 1.294 % 0,08 14:10 Has Altın Gram 223,03 223,22 % -0,02 13:54 Altın KG-Dolar 41.400 41.414 % 0,10 13:55 Altın KG-Euro 36.325 36.341 % 0,21 13:49 Cumhuriyet Altını 1.480,00 1.503,00 % 0,20 13:49 Tam Altın 1.472,28 1.509,26 % 0,00 13:55 Yarım Altın 711,60 730,07 % 0,00 13:55 Çeyrek Altın 356,92 365,04 % 0,00 13:48

ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.







ALTIN NASIL DEĞERLENİR?



Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bu durum altın fiyatlarını etkileyen en basit durumken altın fiyatlarının yükselmesinin ana nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz :



Küresel ve yerel enflasyon!

Enflasyon; fiyat genel seviyesinde oluşan artışı gösteren ölçüt olarak tanımlanır. Eğer enflasyon yüksek ise paranızın alım gücü düşer. Küresel enflasyonda da para biriminin alım gücü düşüş gösterir. Bu durumda altın fiyatları her zaman yükseliş trendi içinde olmuştur. Para biriminin alım değeri düştüğü için altın fiyatları artar ve siz paranızla aynı miktarda altın alamazsınız. Bu nedenle küresel ve yerel enflasyon altın fiyatlarının en büyük düşmanıdır.



Küresel likitide



Likitide borsa programlarında sürekli duyduğumuz bir terimdir. Likitide; nakit akışı anlamına gelen bir borsa terimidir. Likitidenin artış göstermesi altın fiyatlarını doğrudan etkiler ve altın fiyatları yukarı doğur bir trend içine girer. Altın miktarı sabit iken altın maliyetinin artmış olması ve piyasa da paranın daha fazla olması altın fiyatlarının artmasına neden olacaktır. Bu nedenle küresel likitide altın fiyatlarını doğrudan etkileyen bir etkendir.



Altın stok durumu



Dünya üzerinde belirli miktarlarda altın stoğu mevcuttur. Yeni altın kaynakları bulunmadığı dönemlerde mevcut stok azalma gösterir ve altın fiyatları bu dönemde olağanüstü artış gösterir. Bu durum genelde düğün mevsimi olarak bilinen yaz aylarına girmeden ortaya çıkar. Bu dönemde altın alımları dünya genelinde en yüksek derece de gerçekleştiği için altın fiyatları muazzam derece de artış gösterir.



Küresel Riskler



Altın bir yatırım aracı olarak her devirde değerini koruyan ve zarar ettirmeyen bir meta olduğu için tercih edilir. Ancak altın fiyatlarını etkileyen ve altın fiyatlarının yükselmesine neden olan küresel risklerdir. Altın en kolay nakite çevrilebilen ve dünyanın her yanında işlem gören bir cevher olduğu için her insan yatırım amacı olarak altın satın alır. Özellikle küresel risklerin, savaşların olasılığının artması ile insanlar döviz fiyatlarına güvenmeyip nakitlerini altına çevirerek altın satın alırlar. Altın satın alımları piyasa da altın daralmasına neden olur ve altın fiyatlarının aşırı derece de artmasına neden olur.



Reel faiz oranları



Reel faiz; elde tutulan para nın elde tutulmasının maliyeti olarak bilinir. Bu nedenle elinizde tuttuğunuz altının da elde tutulma maliyeti mevcuttur.Özellikle küresel reel faizler arttığında yerel reel faizler de artış gösterir. Bu durumda insanlar ve yatırımcılar nakitlerini altına çevirerek nakit tutma maliyetini ortadan kaldırmak ister. Nakitlerin altına çevrilmesi işlemleri piyasa da altının azalmasına ve doğrudan fiyatlarının artmasına neden olur.



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

CUMHURİYET ALTINI İLE TAM ALTIN ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?



Cumhuriyet altını ve tam altın genellikle birbirine karıştırılmakta ve aynı olarak görülmektedir. Halk arasında bu iki altın türü arasındaki fark bilinmemekte ve cumhuriyet altını ve tam altının aynı altın türünü ifade ettiği düşünülmektedir. Ancak durum gerçekte böyle değildir. Cumhuriyet altını ve tam altın birbirinden farklı iki altın türüdür. Bu iki altın türünün farkını daha iyi anlatabilmek için ikisini de ayrı ayrı başlıklarda açıklamak faydalı olacaktır.



Cumhuriyet Altını (Ata Altın) : Cumhuriyet altını ya da diğer adıyla ata altın, 22 ayar ve 7.216 gramdır. Cumhuriyet altının çapı 22 mm'dir. T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' ibaresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi(1923) ve bunların altında da basım tarihi bulunmaktadır. Diğer yüzün de ise; ''Hakimiyet Milletindir'' ibaresi, Atatürk resmi ve bunların altında da ''Ankara'' ibaresi yer almaktadır.



Tam Altın : Tam altın 22 ayar ve 7.016 gramdır. Tam altın çapı 30 mm'dır. Cumhuriyet Altını gibi Tam Altın da T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Tam altının ön yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısı ve basım tarihi yer almaktadır. Diğer yüzünde ise; Atatürk resmi ve bu resmin çevresinde kenar süslemesi olarak yıldız işaretleri ve nakış süslemesi bulunmaktadır.



Cumhuriyet altını ve tam altın arasındaki farklar:

Cumhuriyet altınının çapı tam altının çapından daha küçüktür. Ancak Cumhuriyet altınının kalınlığı ve ağırlığı tam altından daha fazladır. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi bu iki altın türünün üzerindeki desen ve ibarelerde de farklılıklar bulunmaktadır. Yukarıdaki resimde iki altın türü arasındaki tasarımsal farkları inceleyebilirsiniz.



Cumhuriyet Altını ve Tam Altın işçiliklerinin az olması sebebiyle ülkemizde en çok tercih edilen yatırım altınları arasında yer almaktadırlar. Yatırım amaçlı altın alımlarında işçiliği en az olan altın türleri tercih edilmelidir. İşçilik ne kadar fazla ise alıcının ödeyeceği işçilik ücreti de o oranda artmaktadır. Bu anlamda en avantajlı altın türü ise Gram Altındır. Gram Altın işçiliği en az olan altın türüdür. İşçiliğin az olması, alış-satış farkının da az olması anlamına gelmektedir.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER



Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;



1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,



2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,



3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,



4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,



5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,



6- Merkez bankalarının para politikaları,



7- Reel faiz hadleri,



8- Enflasyon oranları,



9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,



10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,



11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,



12- Spekülatif amaçlı işlemler,



13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.