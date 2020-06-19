Gram ve çeyrek altın kaç lira? 19 Haziran 2020 canlı altın fiyatları

19 Haziran 2020 Cuma 09:41 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 09:41

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Dolardaki dalgalanma sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Buna göre; çeyrek altın kaç lira oldu? Canlı altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Bugün altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Düne göre daha düşük rakamlarla güne başlayan altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte 19 Haziran 2020 çeyrek altın, gram altın alış satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI 19 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda 24 ayar külçe altın gram altın fiyatı 381 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatı ise 626 lira. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 381,20

SATIŞ: 381,32

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 622,00

SATIŞ: 626,20

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.240,10

SATIŞ: 1.250,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.480,60

SATIŞ: 2.494,30

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 2.513,07

SATIŞ: 2.527,25

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.