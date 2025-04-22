Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın düşer mi, yükselir mi? İşte piyasalarda son durum

22 Nisan 2025 sabahı itibarıyla, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı. Doların zayıflaması, merkez bankalarının altın rezervlerini artırması ve altın destekli ETF'lere olan yoğun talep, yükselişi destekleyen ana faktörler arasında yer alıyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne Kadar Oldu? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte 22 Nisan 2025 güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün 17.00 itibarıyla 4.203 TL'ye ulaşarak tarihi zirvesini gören gram altın, bugün güne 4.208 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 4.195 TL, en yüksek ise 4.323 TL görüldü. Şu sıralar 4.315 TL civarında işlem görüyor.

Çeyrek Altın Fiyatı (22 Nisan 2025)

Piyasalarda çeyrek altın, gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Sabah saatlerinde yükselişe geçen çeyrek altın, şu anda 7.044 TL seviyesine kadar yükselmiş durumda.

Ons Altın Ne Kadar?

Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altın, dün 3.425 dolarla yeni rekorunu kırdı. Bugün güne 3.425 dolardan başlayan ons altın, gün içerisinde 3.494 dolar seviyesine kadar yükseldi. An itibarıyla 3.454 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (Anlık)

Gram Altın Alış: 4.262 TL

Gram Altın Satış: 4.315 TL

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Uzmanlar, küresel ekonomik durgunluk sinyalleri ve Fed politikaları üzerindeki siyasi baskı nedeniyle altın fiyatlarının kısa vadede yüksek kalmasını bekliyor. Özellikle ABD'nin faiz politikasında gevşeme sinyalleri vermesi, yatırımcıyı dolardan uzaklaştırarak altına yöneltiyor.

Goldman Sachs başta olmak üzere büyük finans kuruluşları, altının 2025 yılı ortalarında ons başına 4.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda, yatırımcılar altına yönelmeye devam ediyor. Günlük ve haftalık bazda dalgalanmalar görülse de, uzun vadede altının güçlü kalacağı düşünülüyor.