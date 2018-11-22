Gratis Black Friday indirimi yüzde kaç 23 25 Kasım 2018 Gratis Black Friday kataloğu indirim listesi gratis.com

Gratis Black Friday indirimi yüzde kaç 23 25 Kasım 2018 Gratis Black Friday kataloğu indirim listesi milyonlarca alışveriş severler tarafından araştırılıyor. Gratis indirim kataloğu hangi ürünlerin fiyatları yüzde kaç düşürüldü? 2018 Gratis Black Friday indirimleri neler? İnternet üzerinden Gratis Black Friday indirim siparışi nasıl yapılır? soruların yanıtları merak konusu oldu. Gratis 22-25 Kasım indirim kataloğu hakkında merak edilen detayları bu haberimizde derledik. Black Friday indirimi öncesi Gratis 22 Kasım Black Firday indirimleri başlamış oldu. Zincir mağazalardan olan Gratis " Black Friday'den bize ne! Bu perşembe..." sloganı ile indirimlere başladı. 22-25 Kasım arasında gerçekleşecek olan indirimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gratis indirim listende birbirinden farklı ürünler yer alıyor. İşte Gratis 22 23 25 Kasım 2018 Black Friday indirimleri

Black Friday'in gelmesi ile birlikte birçok marka indirim yapmaya başladı. Gratis ise " Black Friday'den bize ne! Bu perşembe..." sloganı ile bir indirim yapıldı. Bakımdan güzelliğe kadar birçok ürünün yer aldığı Gratis'in indirim listesinde nelerin yer aldığı merak konusu.

SİZE GÜZEL BAKAN KART"



İndirimlerden bahsederken Gratis Kart'ı atlamak olmaz tabii ki. "Size güzel bakan kart" sloganı ile kullanıcıları dikkatini çeken kartın şu anda dünya genelince milyonlarca üyesi bulunuyor. Siz de para puanlar ve hediyelerle dolu bu ayrıcalıklar dünyasında yer almak istiyorsanız için hemen bir kart edinmelisiniz!

Çünkü her hafta güncellenen ürünlerde Gratis Kart'a özel indirimler sizleri bekliyor. Üstelik alışveriş yaptıkça daha çok kazanıyorsunuz. Öyle ki her alışverişinizde belirli bir miktarda puan kazanıyor, size özel fırsatlar, ayrıcalıklar ve sürprizlerden faydalanma şansına sahip oluyorsunuz. Herhangi bir Gratis şubesine uğrayıp başvuru formunu doldurarak edinebileceğiniz kartınızı ücretsiz olarak teslim alabilmeniz mümkün.

Her 1 TL'lik alışverişinizde kazanacağınız Gratis puanı 1 olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca özel günlerde, doğum günlerinizde ve size özel ayrıcalıkların sunulduğu zamanlarda ekstra puanlar da yüzünüzü bir hayli güldürecek. Herhangi bir alışverişiniz sonrasında size verilecek olan bilgi fişinde kazandığınız ve biriktirdiğiniz toplam puanı görebilirsiniz. 100 Puan = 1 TL olarak değerlendirildiğinden siparişlerinizde biriken puanlarınızı anında harcayabilir, daha az para ödeyebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmenizi istediğimiz husus şu ki; 1 yıl boyunca kullanılmayan puanlar silineceğinden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

GRATİS NEDİR?



Türkiye'nin sevilen kozmetik markası Gratis, kendi kişisel bakımınız ve ailenizin ihtiyaçları için aradığınız her şeyi bünyesinde barındırmakta. Ürün yelpazesi oldukça renkli olan mağazada hak ettiğiniz sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için hijyen, cilt bakımı, kozmetik, kişisel bakım gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünlere kolayca ulaşabilir ve bütçenizi sıkmayacak uygun fiyatların keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Ülkemiz genelinde 300'ün üzerinde mağazası ile Edirne'den Ağrı'ya hemen her ilimizde bir Gratis şubesine rast gelebilirsiniz. Özellikle yılbaşı ya da bayramlar gibi bolca alışveriş yapılan dönemlerde mağazanın ciddi indirimleri oluyor. Yılbaşına özel kampanya fırsatlarını, özel olarak hazırlanan güncel katalogları aracılığıyla duyuran mağaza, kozmetik ürünler, cilt bakım ürünleri ve parfümler başta olmak üzere yüzlerce üründe %30 ile %50'ya varan indirimler ile yeni bir yılı yeni bir tarz ile karşılayabilmenizin kapılarını açıyor.



Son zamanlarda The Balm markasının tutkunu olan kadınlar bu markayı ülkemizde sadece Gratis'te bulabilirler. Kozmetik düşkünlerinin bir hayli hayranı olduğu markanın en önemli özelliği ise içerisinde talc ve paraben kullanılmaması. Bu denli sağlıklı bir kozmetik ürünü yurt dışındaki birçok mağazada “high-end” yani yüksek kalite ürün olarak tanımlanırken, Gratis çok tutulan lip balm ve allıkları oldukça uygun fiyatlar ile tüketici ile buluşturuyor.





Gratis'in gözde ürün kategorilerinden bir diğeri de şüphesiz göz makyajının olmazsa olmazı maskara çeşitleri. Dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran mağaza, maskara konusunda da kaliteden ödün vermemek adına oldukça seçici davranıyor. Öyle ki Gosh, Betty Boop, Essence, Cecile, L'oreal Paris, Max Factor, Wet'n Wild ve Maybelline gibi ünlü markaların ekstra hacim ve kıvrım veren, çok çeşitli teknoloji ile üretilmiş özel fırçalara sahip gözlere ayrı bir çekicilik veren maskaraları özel indirim günlerinde %50'ye varan indirimler ile satın almak kadar keyiflisi yoktur sanıyoruz.