Gri liste kararı sonrası yabancı sermaye Türkiye'ye akacak

İş dünyası temsilcileri, FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını değerlendirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Karar, ülke ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

- "YABANCI SERMAYENİN TÜRKİYE'YE AKIŞI HIZLANACAK"



Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise söz konusu kararın, ülke ekonomisi ve iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Kararla gri listede yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığını dile getiren Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışına olumlu yönde katkı sağlayacak bu gelişme, uluslararası sermayenin ülkemize akışını hızlandıracak. Gri listeden çıkma, dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin, denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına katkı verecek. Bu gelişmeler ülke ekonomisinin büyümesini destekleyerek finansal istikrar için katkı sağlayacak. Türkiye'nin gri listeden çıkması için yoğun çalışma ve gayretlerinden dolayı başta Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

- "ULUSLARARASI ARENADAKİ OLUMLU YANSIMALARI GÖRECEĞİZ"



Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da uzun zamandır bu haberi bekledikleri ifade etti. Bu gelişmenin kendilerini son derece memnun ettiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte uluslararası arenadaki olumlu yansımaları da inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu karar, özellikle yabancı yatırımcı ve dış finansman konularında ülkenin imajını güçlendirecek. Ekonomimizin gücüne güç katmak ve itibarını korumak için çabalayan, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Uygulanan politikalar sonuç verdi! Türkiye 3 yıl sonra gri listeden çıktı Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, FATF tarafından yapılan değerlendirmeyle Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, bu gelişmenin Türkiye açısından çok olumlu sonuçları olacağını belirtti.

Bu durumun, Türkiye'nin finans sektörü ve reel sektörünün küresel ekonomiyle etkileşimini ve entegrasyonunu artıracağını kaydeden Aksoy, FATF Genel Kurulu'nun, 21 Ekim 2021'de Türkiye'yi gri listeye aldığını hatırlattı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu listede yer alan ülkeler, dış yatırım çekme sürecinde uluslararası kurumlar, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde zorluklarla ve ek yükümlülüklerle karşılaşıyor. Ticaret yapan firmalar da bu zorluklar nedeniyle pazar paylarında kayıplar yaşıyorlar. Dolayısıyla, gri listede yer alan ülkelere sermaye akışı olumsuz etkileniyor ve bu durum hem finans sektörü hem de reel sektör açısından zorluklar yaşanmasına neden oluyor."

Engin Aksoy, Türkiye'nin, FATF tarafından önerilen konularda gerekli aksiyonları almasının sonucu olarak FATF'ın 28 Haziran itibarıyla Türkiye'yi gri listeden çıkarmasının, ülkeye gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydederek, "Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) olmak üzere gerekli düzenlemelere katkı veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.