GSMA yerli çıkarma

Türkiye’nin son dönemde teknoloji alanında başlattığı yerli ve milli üretim Barselona’daki GSMA-Mobil Dünya Kongresi MWC 2019 telekomünikasyon fuarına damgasını vurdu. Dün kapılarını açan ve 28 Şubat’a kadar devam edecek fuara 200 ülkeden 107 bin ziyaretçinin katılırkenı, GSMA’da Türkiye yaklaşık 30 şirketle temsil ediliyor. İstanbul Ticaret Odası üyelerinin yanı sıra Turkcell, Vestel, Türk Telekom ve General Mobile gibi yerli dev şirketler de standlarıyla büyük ilgi topladı. Fuardaki en büyük stand alanlarından birini açan Turkcell’in grup şirketi Lifecell Türk mühendislerin öncülüğünde geliştirdiği fizy, BİP, Lifebox, Yaani, Kopilot, Dergilik ve TV+ gibi dijital uygulamalarının geldiği noktayı ziyaretçilerle bire bir yapılan görüşmelerle paylaştı. 1440 stratejisi ile üç yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörü Lifecell’in standı GSMA 2019’da dijital ihracatın merkez üssü konumuna yükseldi. Öte yandan şirketin şehir hastaneleri yönetiminden 5G alanında drone ile yaptığı çalışmalara kadar pek çok uygulaması da ilgi gördü.

5G İÇİN ÇALIŞIYOR

Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 5G teknolojisini sadece kullanan değil üreten ülke de olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürüten Türk Telekom da, bugün birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şirrket Nokia ile 5G demo, ardından Huawei ile 5G+Cold Ar/Vr demo çalışmalarından sonar da Huawei ile 5G MoU imza töreni düzenlenecek. Öte yandan Vestel ve General Mobile, fuarda iki yeni telefon modelini tanıtacak.

REKABET ETMELİYİZ

GSMA-MWC 2019’a 29 firma ile katıldıklarını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, firmaların fuarda pek çok iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Avdagiç, küresel B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışına dikkati çekti. Avdagiç, “B2B, yani firmadan firmaya yapılan e-ticaret yarışında havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek, küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil. Çünkü global B2B siteleri o kadar büyüdüler ki, para tahsilatının zor olduğu ülkeye mal satan kuruma önceden ödeme yapıp, ardından tahsilat için faktoring hizmeti bile veriyorlar” ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük teknoloji buluşması olan GSMA-Mobil Dünya Kongresi MWC 2019 telekomünikasyon fuarı dün kapılarını açtı. Fuarda Türk şirketlerinin stantlarına büyük ilgi vardı.