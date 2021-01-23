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Ekonomi

GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 07:37 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 07:38
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.

Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."

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