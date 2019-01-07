GSYH’den en yüksek payı İstanbul aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015-2017 yıllarını kapsayan ‘İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ verisini açıkladı. Buna göre, il düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2017 yılında İstanbul 970 milyar 189 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 31,2 pay aldı. İstanbul'u, 280 milyar 581 milyon TL ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 191 milyar 468 milyon TL ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 2 milyar 787 milyon TL ile Tunceli, 2 milyar 276 milyon TL ile Ardahan ve 1 milyar 812 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2017 yılında toplam GSYH'nin yüzde 46,4'ünü oluşturdu.

İstanbul, kişi başına GSYH'de 2017 yılında 65 bin 41 TL ile ilk sırada yer aldı

Kişi başına GSYH'de 2017 yılında, İstanbul 65 bin 41 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 64 bin 659 TL ile Kocaeli ve 52 bin TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında,14 bin 185 TL ile Şanlıurfa, 14 bin 80 TL ile Van ve 12 bin 729 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2017 yılında on il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Sanayi sektöründe 2017 yılında, İstanbul yüzde 29,0 pay ile ilk sırada yer aldı

İstanbul, sanayi sektöründe yüzde 29,0 pay ile 2017 yılında en yüksek paya sahip oldu. Ankara yüzde 8,2 pay ile ikinci sırada, İzmir yüzde 7,0 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Sanayi sektöründe yüzde 0,04 ile Iğdır, yüzde 0,02 ile Ardahan ve Bayburt illeri en düşük payı aldı.