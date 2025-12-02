Güçlü performans vurgusu! Rusya: Bu yeni gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor

İSTANBUL 15°C / 8°C
Rus rublesinin beklentilere kıyasla güçlü kalmaya devam edeceğini ifade eden Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, “Stratejik açıdan ruble, bir veya iki yıl önce bize göründüğünden daha güçlü olacak. Bu yeni gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor' dedi.

AA2 Aralık 2025 Salı 16:21 - Güncelleme:
Reşetnikov, başkent Moskova'da Rus bankası VTB tarafından organize edilen "Rusya çağırıyor" adlı etkinlikte konuştu.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Reşetnikov, Rus hükümetinin bu nedenle ithalat ikamesine yönelik yürüttüğü politikanın rublenin güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.

"BU YENİ GERÇEKLE YÜZLEŞMEMİZ GEREKİYOR"

Reşetnikov, Rus rublesinin beklentilerin aksine güçlü bir performans sergilediğini vurgulayarak, "Stratejik açıdan ruble, bir veya iki yıl önce bize göründüğünden daha güçlü olacak. Bu yeni gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor." dedi.

Hükümetin yürüttüğü çeşitli projeler üzerinden 70 milyar dolara kadar ilave ihracat geliri hedeflediklerini anlatan Reşetnikov, "Bazı şirketler, biraz daha beklemeleri gerektiğini ve bir mucize eseri rublenin zayıflayacağını umuyor. Bu strateji artık işe yaramıyor." diye konuştu.

Rus rublesi, Rusya Merkez Bankasının sıkı para politikası ve Ukrayna savaşının gidişatına yönelik olumlu beklentilerle bu yıl dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kazandı.

