İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Ekonomi

Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

AA28 Aralık 2025 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
ABONE OL

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, risk analizi, hedefleme ve istihbarat çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine ağır darbe vurulduğu belirtilen açıklamada, operasyonlara dair şu bilgiler verildi:

"Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi."

Açıklamada, söz konusu olaylarla ilgili olarak Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

- "SIFIR TOLERANS İLKESİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Uyuşturucu kaçakçılığının bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak bu tehditle mücadele en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş analiz sistemleri, etkin risk değerlendirmesi ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle, toplum sağlığını önceleyen, bağımlılığın her türüyle mücadeleyi esas alan kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakanlık olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.