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Ekonomi

Gümrüksüz mağazalarda kayıt dışı dönem bitiyor: Yeni kurallar yürürlükte

Gümrüksüz satış mağazaları ile depolarının açılmasına, işleyişine ve buralarda yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Gümrüksüz mağazalarda kayıt dışı dönem bitiyor: Yeni kurallar yürürlükte
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza/depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin, ön izin başvurusu sırasında sundukları dışında vereceği belgelerde düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek.

Parfüm ve kozmetik numunelerinin, antrepo stok kayıtlarından ve antrepo beyannamelerinden düşümünün yapılabilmesi için söz konusu numunelerin boş şişelerinin birer aylık dönemler itibarıyla aylık satış listesi gereken süre içinde gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekecek. Boş şişesi gümrük idaresine ibraz edilmeyen her parfüm numunesi ve kozmetik ürün için gümrük vergileri tahsil edilecek.

  • Gümrüksüz satış
  • Depo açılışı
  • Eşya satışı

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