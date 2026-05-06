6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Ekonomi

Gümrükte dijital dönem! Havalimanlarında zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerde dijital dönüşüm sağlayacak Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi, tüm havalimanlarında devreye alındı.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm amacıyla geliştirilen Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi'ni (HGBS) 4 Mayıs itibarıyla uluslararası uçuş trafiği bulunan tüm havalimanlarında uygulamaya aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sistem ile hava yolu taşımacılığına ilişkin Beyan Formu ve eki belgeler gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek. Böylece işlemler dijital bir yapıya kavuşacak.

HAVA YOLU GÜMRÜK BEYAN SİSTEMİ TÜM HAVALİMANLARINDA DEVREDE

Uygulamayla kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temini ile veri güvenliği ve kalitesinin artırılması öngörülüyor. Bu çerçevede hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması hedeflerinin eş zamanlı desteklenmesi amaçlanıyor. Dönüşüm çerçevesinde kağıt kullanımının ortadan kaldırılmasıyla 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibarıyla her bir sefer için düzenlenen Hava Yolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulması bekleniyor.

