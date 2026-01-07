İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0574
  • EURO
    50,358
  • ALTIN
    6180.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gümüş ve nakdi olanlar dikkat! 'Yatırım Gurusu'ndan uyarı: Büyük düzeltme yolda
Ekonomi

Gümüş ve nakdi olanlar dikkat! 'Yatırım Gurusu'ndan uyarı: Büyük düzeltme yolda

Uluslararası 'yatırım gurusu' Jim Rogers, ABD piyasalarının uzun süredir güçlü performans gösterdiğini belirterek büyük bir piyasa düzeltmesinin zamanı geldiğini ve Venezuela'daki gelişmeler gibi faktörlerin bunu tetikleyebileceğini söyledi. Rogers, güvenli limanları ise 'nakit, gümüş ve Çin hisseleri' olarak sıraladı.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Gümüş ve nakdi olanlar dikkat! 'Yatırım Gurusu'ndan uyarı: Büyük düzeltme yolda
ABONE OL

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, ABD'de piyasaların uzun süredir güçlü performans gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle piyasalarda büyük bir düzeltme için vaktin geldiğini düşünüyorum. Venezuela'da yaşananlar dahil bazı gelişmeler bunu tetikleyecektir ancak büyük bir düzeltmenin kapıda olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Rogers, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahaleyle alıkoyması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile ABD piyasalarına ilişkin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin "savunulacak" bir tarafı olmadığını söyleyen Rogers, "Tek umudum, bu süreçte bedel ödemek zorunda kalan tarafın biz olmaması." ifadesini kullandı.

Rogers, söz konusu gelişmelerin piyasalara yansıyabileceğini ve ABD piyasalarının 2008-2009'dan beri çok güçlü bir şekilde yükseldiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"ABD tarihindeki en uzun boğa piyasasından söz ediyoruz. Bu kadar uzun süren bir yükseliş döngüsü daha önce görülmedi. Bu nedenle piyasalarda büyük bir düzeltme için vaktin geldiğini düşünüyorum. Venezuela'da yaşananlar dahil bazı gelişmeler bunu tetikleyecektir ancak büyük bir düzeltmenin kapıda olduğunu söyleyebilirim. Bu düzeltme olursa, piyasalar elbette Venezuela'daki gelişmelere bağlayacaktır ve bu düzeltme başladığında tüm endeksler düşecektir. Şu anda tüm hisseler yüksek ve bu düzeltme olduğunda oldukça ciddi etkileri olacak."

ABD piyasalarındaki düzeltmenin bu yıl yaşanabileceğini ifade eden Rogers, öte yandan dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'da petrol sektörüne ilişkin gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ve petrol fiyatlarının yükselebileceğini söyledi.

Rogers, "Şu anda ABD dahil birçok piyasadaki hisselerimi sattım, çünkü birçok piyasa çok yükseldi. Sadece Çin ve Özbekistan hisselerimi tutuyorum." dedi.

Dünya çapında piyasalara yatırım konusunda endişeli olduğunu dile getiren Rogers, güvenli limanları ise "nakit, gümüş ve Çin hisseleri" olarak sıraladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ABD'li şirketlerin ülkenin petrol endüstrisine dahil olabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Beyaz Saray da Trump yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde ise ABD'li petrol şirketlerinin, siyasi belirsizlikler, petrol endüstrisinin mevcut durumu ve diğer çeşitli nedenlerle Venezuela petrolüne temkinli yaklaştığı belirtilmişti.

  • jim rogers
  • piyasa düzeltmesi
  • nakit gümüş

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.