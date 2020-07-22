Gümüş yedi yılın zirvesinde

DHA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:52

Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları yedi yılın zirvesine tırmandı. Gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü.

Güvenli liman arayışıyla hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalandaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15'i buldu.

Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzrine yükseldi; 13 Temmuz'da gram başına 4.20 lira olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.02 liraya kadar çıktı.