20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gün sonu altın düşüşe geçti: Altının kilogram fiyatı belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 928 bin 400 liraya indi.

20 Nisan 2026 Pazartesi 16:44
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 903 bin 200 lira, en yüksek 7 milyon 27 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 928 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 965 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 292 milyon 88 bin 48,70 lira, işlem miktarı ise 1055,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 603 milyon 291 bin 531,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.965.000,004.813,30
En Düşük6.903.200,004.791,10
En Yüksek7.027.000,004.883,00
Kapanış6.928.400,004.810,00
Ağırlıklı Ortalama6.927.952,914.803,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.292.088.048,70
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.055,90
Toplam İşlem Adedi75

