Güncel altın fiyatları... Paralel değer kazandı

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 3 bin 769 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 804 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1 primle 3 bin 118 dolar ile rekor seviyelere yakın seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle birlikte varlık fiyatları karışık bir seyir izlerken, gelecek günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan, dünya genelinde jeopolitik gerginlikler de devam ederken, Trump, nükleer bir anlaşmaya yanaşmazsa İran'a ve ateşkes sağlama girişimlerini engellerse de Rusya'ya ek tarife getirecekleri uyarısında bulundu.

Analistler Trump'ın gümrük vergilerinin ve tehditlerinin küresel ticaret savaşı ve enflasyonist endişeleri artırdığını ve güvenli liman varlıklara talebi desteklediğini belirtti.

Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 130 seviyesinin direnç, 3 bin 100 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.