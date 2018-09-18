Güncel altın ve dolar kuru fiyatları kaç TL? Kapalıçarşı çeyrek altın ve dolar fiyatı bugün ne kadar? Dolarda son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları günü kaç liradan kapattı? Dolar fiyatları yükselişte mi? Altın ve çeyrek fiyatlarında düşüş yaşanacak mı? sorulanı yanıtları haberimizde. Gram altın 245,5 lira seviyelerinde! Gram altın 245,5 lira, çeyrek altın 400 lira ve Cumhuriyet altını 1.633 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,5 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 primle 243,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 245,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 400 lira, Cumhuriyet altını da 1.633 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.200 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, ons altında yükseliş eğiliminin güçlenebilmesi için 1.207 dolar üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, "Küresel piyasalar, ABD-Çin arasındaki vergi tartışmalarına odaklandı. Bugün altının ons fiyatının 1.192-1.202 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." denildi. Güncel altın ve dolar kuru fiyatları ve yeni gelişmeleri star.com.tr'de.



Altın fiyatları ile ilgili gün içinde beklenen son açıklama geldi. Gram altın 245,5 lira, çeyrek altın 400 lira ve Cumhuriyet altını 1.633 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,5 lira seviyelerinde dengelendi. Yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini ifade eden Memiş, gram altında bu hafta 247 liranın direnç, 230 lira seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Piyasalar perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program`a odaklandı. Dolar/TL ise yeni güne 6.32 seviyesinden başlangıç yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR?



İstanbul Kapalıçarşı'da 243 liradan alınan gram altın 243,20 liradan satıldı.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



782 liradan alınan yarım altın 792 liradan ve 391 liradan alınan çeyrek altın 396 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?



Bin 601 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 622 liradan, 222 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 226 liradan, bin 565 liradan, tam altın bin 585 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM



Borsa, günü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 primle 243,9 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 245,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 400 lira, Cumhuriyet altını da 1.633 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.200 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar endeksinde yaşanan gerilemenin, altının ons fiyatının 1.192-1.205 dolar bandında işlem görmesine neden olduğunu söyledi.



Memiş, ons altında yükseliş eğiliminin güçlenebilmesi için 1.207 dolar üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, "Küresel piyasalar, ABD-Çin arasındaki vergi tartışmalarına odaklandı. Bugün altının ons fiyatının 1.192-1.202 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.



Yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini ifade eden Memiş, gram altında bu hafta 247 liranın direnç, 230 lira seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR'DA SON DURUM NEDİR?

Piyasalar perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program`a odaklandı. Dolar/TL ise yeni güne 6.32 seviyesinden başlangıç yaptı. Piyasalar perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program'a (OVP) odaklandı.



Dolar/TL geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın 625 baz puan faiz artırımına gitmesinin ardından 6.01'e kadar gerilese de sonrasında yükselişe geçti.



Kur şu dakikalarda 6.32 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.40 civarında seyrediyor.

Altın piyasası, 18 Eylül 2018 tarihinde öğleden sonra hızlı yükselişe geçerken Kapalı Çarşı'da son durum nasıl? Ekonomi uzmanlarının ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin tekrardan başlaması durumunda döviz kurlarında düşüş olabileceğini açıkladı. Uzmanlar Suriye’de İdlib’de yaşanan son olayların jeopolitik riskin uluslararası piyasada olumsuz olarak etkilediğini açıkladı. 18 Eylül’de döviz kurlarında ve sarı-metal piyasalarda son durum nasıl? Kapalı Çarşı ile son güncel değerler haber içeriğinde...



DOLAR NE KADAR? DÖVİZ KURLARI 18 EYLÜL 2018



Amerikan Doları, 18 Eylül 2018 tarihinde serbest piyasada alış 6,42 lira üzerinden işlem görürken, dolar satış 6,42 lira. Euro alış, 7,51 lira, satış 7,51 lira üzerinden işlem görüyor. İngiliz Sterlini alış, 8,43 lira, satış 8,45 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı alış, 6,67 lira, satış 6,68 liradan satılıyor. Kanada Doları alış 4.91 lira, satış 4,94 liradan satılıyor. Rus Rublesi alış, 0,09 lira, satış 0,09 liradan serbest piyasada satılıyor.



GÜNCEL ALTIN DEĞERLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ 18 EYLÜL 2018



GRAM ALTIN NE KADAR? 18 EYLÜL 2018



Gram altın, alış 247,88 lira üzerinden işlem görürken, satış 247,95 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. 11 Eylül'de 248.49 liradan satıldı.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 18 EYLÜL 2018



Çeyrek altın, alış 395,29 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 404,47 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. 11 Eylül'de 410.62 liradan satıldı.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 18 EYLÜL 2018



Cumhuriyet altını, alış 1610,00 lira, satış 1630,00 Türk Lirasından işlem görüyor. 11 Eylül'de 1672.99 liradan satıldı.



22 AYAR BİLEZİK NE KADAR? 18 EYLÜL 2018



22 ayar bilezik fiyatı, alış 223,50 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik satış 228,50 Türk Lirası. 11 Eylül'de 227.61 liradan satıldı.



TAM ALTIN NE KADAR? 18 EYLÜL 2018



Tam altın, alış 1622.11 lira, satış 1638.80 liradan işlem görüyor. 11 Eylül'de 1642.49 liradan satıldı.



YARIM ALTIN NE KADAR? 18 EYLÜL 2018



Yarım altın, alış 788,12 lira, satış 808,94 Türk Lirası. 11 Eylül'de 821.24 liradan satıldı.



REŞAT ALTIN NE KADAR? 18 EYLÜL 2018



Reşat altın, alış 1.642,47 Türk Lirası, satış 1.662,95 lira. 11 Eylül'de 1638.85 liradan satıldı.



ALTIN YORUMLARI 18 EYLÜL 2018



Altın yorumları, 18 Eylül 2018 tarihine dair Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş'ın bugünkü değerlendirmesi: Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu üyesi Benoit Coeure, Bankanın er ya da geç, politikasını sıkılaştırmaya başladığında, faiz artırımlarının hızı konusunda daha açık bir yönlendirme sağlamaya ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Coeure’un açıklamalarının ardından euro değer kazanırken, dolar endeksinin de değer kaybettiğini ve yeniden 94,50 seviyesinin altına gerilediğini gördük. Doalr endeksindeki gerileme ile birlikte 1205 seviyesi üzerini test eden altın değerlerinin bu sabah saatleri itibariyle 1200 seviyesinin hemen altında hareket ettiğini görmekteyiz. Bu noktada, aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğimiz üzere, altın değerleri kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış durumda. Bu nedenle altın değerlerinde yukarı yönlü bir trendin oluşmasını ve altının kısa vadede 1200 seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekteyiz.



ALTIN ONS DEĞERİ NE KADAR YÜKSELİR?



Altındaki orta vadeli beklentimiz de mevcut düşük seviyelerin alım fırsatı verebileceği yönünde: Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel siyasi ve jeopolitik riskler ve faiz artırımlarında aceleci davranmak istemeyen FOMC üyeleri ile birlikte altın değerlerindeki mevcut seviyelerin alım fırsatı verebileceğini ve altının önümüzdeki dönemde 1225 ve 1250 seviyelerini hedef haline getirebileceğini düşünüyoruz.