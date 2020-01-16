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Ekonomi

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? 2020 taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları burada!

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından güncel olarak araştırılıyor. 2020 taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. Merkez Bankası 2020 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Yurt içi piyasalarının gözü Merkez Bankası'na çevrildi. İşte tüm merak edilenler..

16.01.2020  10:25 - Güncelleme: 16.01.2020  10:25

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel olarak takip ediliyor. Merkez Bankası 2020 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Yurt içi piyasalarının gözü Merkez Bankası'na çevrildi. İşte tüm merak edilenler..

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası tüketici kredisi 1.12 olarak açıklandı. Taşıt kredisi 1.02, konut kredisi 0.99’dur.

Kredi hesaplama araçları ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Halkbank ihtiyaç kredisi 1.15, taşıt kredisi 1.02, konut kredisi 0.99 olarak açıklandı.

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank taşıt kredisi 1.05, ihtiyaç kredisi 1.12, konut kredisi 0.99’dur.

Konut kredisi başvuruları için gerekli olan şartlar:

-Konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlardan satın alacak müşterilerimize özel 1.000.000 TL’ye kadar 0,79% , 1.000.001 TL ve üzerinde olan talepler için 0,99% faiz oranları ve 180 aya varan vadelerle,

-Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planlarıyla kredi kullanım imkanı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

Türkiye İş Bankası taşıt kredisi 1.06, konut kredisi 0.99, ihtiyaç kredisi 1.09’dur.

Nihai taksit, kredi tutarı, faiz oranı, tahsil edilecek masraf ve komisyonlarla ilgili şubelerden bilgi alabilirsiniz.

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