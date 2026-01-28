İSTANBUL 13°C / 11°C
Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da günde yalnızca 10 kişiyi rezervasyonla kabul eden, koyduğu 'kurallarla' gündeme gelen hamburgerci hakkında inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, 'İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.' ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 09:29
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, son dönemde uyguladığı farklı satış politikalarıyla gündeme gelen burgerci hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna yansıyan "hamburger vakası" ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.

İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.

Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız

