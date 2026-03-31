  • Güne yükselişle başladı: Altının gramı 6 bin 521 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Güne yükselişle başladı: Altının gramı 6 bin 521 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 521 liradan işlem görüyor.

AA31 Mart 2026 Salı 09:42
Güne yükselişle başladı: Altının gramı 6 bin 521 liradan işlem görüyor
Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 6 bin 446 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 521 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 450 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 556 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu söyledi. Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin, faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiği ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiği mevcut duruma işaret eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını, zorlu bir dönemde "oy birliği" beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

