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Ekonomi

Güne yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 19 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 19 lira seviyesinden işlem görüyor.

AA23 Şubat 2024 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Güne yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 19 liradan işlem görüyor
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Dün, altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,07 azalışla 2 bin 16 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artarak 2 bin 19 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 6 günlük yükseliş eğilimin ardından yeni güne düşüşle başlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 20 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini belirtirken, dolar endeksinde 8 gündür devam güç kaybının altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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