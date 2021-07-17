Güneş altında yoğun mesai... Kurban Bayramı öncesi artan talebe yetişmeye çalışıyorlar...

AA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:29 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:29

Günün ağarmasının ardından tarlanın yolunu tutan üreticiler, yaklaşık 40 derece sıcaklıkta akşama kadar çalışıyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Polateli ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Özdemir, tarlada gazetecilere, Kilis'te yaklaşık 9 bin dekarda domates üretimi yapıldığını, yaklaşan bayram öncesi artan talebi karşılamak için çiftçilerin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Konya, Gaziantep ve çevre illerden tüccarlar geliyor. Türkiye'nin her tarafına domateslerimiz gidiyor. Bu yıl rekoltemiz iyi, fiyatlar biraz düşük. Girdi maliyetlerinin yüksek olması çiftçilerimizi biraz mağdur etmekte. Rekoltenin iyi olması o mağduriyeti biraz gideriyor. Tarlada domatesimiz 1 liraya satılıyor. Biz şu an bu sıcaklığın altında duramazken çiftçilerimiz sıcağın altında hasat yapıyor."

Her koşulda çiftçilerin üretime devam ettiğine dikkati çeken Özdemir, dekar başına 8 ila 13 ton domates elde edildiğini dile getirdi.

Çiftçi Cuma Çağlı da 40 yıldır domates ürettiğini, günlük 2 tır domates topladıklarını belirtti.

Çağlı, "Hasadımız çok iyi. Kurban Bayramı öncesi talep arttı. Şehir dışından gelen tüccarlar malımızı alıyor. 50 dönümden 300 ton rekolte beklentimiz var." dedi.