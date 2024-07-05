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Ekonomi

Güneş enerjisi santrali maliyetleri yüzde 95 azaltacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, içme suyu iletim istasyonuna kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde maliyetlerin yüzde 95 azalacağını söyledi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Güneş enerjisi santrali maliyetleri yüzde 95 azaltacak
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Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyündeki su iletim istasyonuna kurulan güneş enerji santralini gezen Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güneş enerjisi sistemlerinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Enerjisini güneşten alan sistemle maliyetleri düşürdüklerini belirten Sezer, 19 köyün faydalanacağı santralin maliyetinin 10 milyon lira olduğunu ve amortisman süresinin 3-4 yılı bulacağını dile getirdi.

İl Özel İdaresi yatırım programındaki en büyük enerji tesisinin faaliyete girdiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"19 köyümüz bu enerji tesisinden faydalanacak. Köylerimize bundan sonra yüzde 95 oranında ucuz ve uygun suyu vermiş olacağız. Maliyetleri düşüreceğiz ve köylülerimiz içme suyunu daha uygun fiyata kullanmış olacaklar. Hem ülke ekonomisine çok katkısı olan bir sistem hem de köylerimizin üzerindeki içme suyuyla ilgili maliyet yükünü azaltan bir sistem. Grup köylerimiz başta olmak üzere öncelik verdik, bundan sonra terfili sistemle çalışan içme suyu tesislerini güneş enerjisiyle besleyeceğiz. Vatandaşlarımıza daha uygun hizmet götüreceğiz."

Sezer'e ziyaretinde Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Adnan Ayte, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun eşlik etti.

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