Güneşi Batmayan İmparatorluk krizin pençesinde! Ülke resesyona sürükleniyor

Dünya basınının son iki yıldır Kovid-19 ile birlikte manşetlerinden düşürmediği yüksek enflasyon, İngiltere'de de hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.

Tarihin en yüksek yıllık enflasyon oranına ulaşan İngiltere, hayat pahalılığının önüne geçmek için peş peşe ekonomik paketler açıklıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra bir de enerji kriziyle karşı kaşıya kalan İngiltere, üretimin durmasından endişe ettiği için gıda krizi ve kıtlık uyarılarında bulunuyor.

Son aylarda yaşanan yüksek enflasyonun, 1950'lerin ortalarından bu yana hane gelirlerinde yaşanan en büyük daralmaya sebep olduğu ifade ediliyor.

Yüksek enflasyonun tüketici harcama gücünü azalttığına dikkat çeken ekonomistler, Birleşik Krallık ekonomisinin önümüzdeki yaz resesyona girme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Ekonomistler, pandemi sonrasında büyümenin yavaşlaması ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra artan yaşam maliyetlerinin de etkisiyle, art arda iki çeyrek boyunca gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) düşüşe geçeceği ve bunun da resesyona neden olacağını belirtiyor.

İngiliz ekonomisinin Şubat ayında beklenenden daha zayıf bir büyüme performansı göstermesi ve geçen ay enflasyon oranının 1992'den bu yana en yüksek seviyelere ulaşmasıyla ekonomistler, İngiltere GSYİH'sının bu yaz azalacağı yönünde tahminlerini dile getiriyor.

Son yayınlanan ekonomi analizlerinde, Kovid-19'un ardından sağlık sektöründe daha düşük harcamalara dönüşün, yükselen yaşam maliyeti karşısında harcamalarını dizginleyen hanehalkının ilk çeyrekte yüzde 1'lik de olsa ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

"1950'LERDEN BU YANA GÖRÜLEN EN BÜYÜK DÜŞÜŞ"

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan ekonomist James Smith, ilk çeyrekteki yanıltıcı büyümenin ardından ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte küçülme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Smith, Haziran ayının sonuna kadar olan üç aylık sürede yüzde 0,3'lük bir daralma ve ardından üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,2'lik bir büyüme öngördüğünü vurguladı.

Teknik olarak resesyona çok yakın bir ekonominin İngiltere'yi zorlayacağını belirten Smith, "Resesyondan kaçılsa bile, yine de heyecan verici olmayan büyüme rakamları göreceğiz. İnsanlar enerji maliyetlerine daha fazla para harcamak zorunda kalıyorsa, bazı temel olmayan ürünlere masraf etmekten kaçacağını beklersiniz. İşte tam da bunu izleyeceğiz" dedi.

Capital Economics baş ekonomisti Neil Shearing ise, "Hanehalkı harcanabilir geliri, bu yıl yaklaşık %1.9 oranında düşecek. Bu, gerçek gelirlerde 1977'de yaşanan %1,8'lik düşüşten daha büyük ve 1950'lerde modern kayıtların başlamasından bu yana görülen en büyük düşüş." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva geçtiğimiz günlerde, pandemiden kaynaklanan şok dalgaları ve Ukrayna'daki savaşın dünyadaki enflasyonu beklenenden daha uzun süre etkileyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Star Gazetesi