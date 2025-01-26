Güneşte 800 megavatlık YEKA ihalesi 600 milyon dolarlık yatırım getirecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Antalya'da 40 megavat, Karaman'da 200, Malatya'da 75, Van'da 60, Kütahya'da 40 ve Konya'nın Karapınar ilçesinde 385 megavat olacak şekilde toplam 800 megavat alan için başvurular alınacak.

Her bir yarışma için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent, taban fiyatı da kilovatsaat başına 3,25 dolar/cent olacak. Taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi.

- "ELEKTRİK DEPOLAMA FAALİYETLERİ YEKA İÇİN SERBEST BIRAKILDI"

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine, 800 megavatlık YEKA güneş enerjisi santral projelerinde trafo merkezi ve hat yatırımları ile yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım geleceğini söyledi.

Yeni YEKA yarışmasında dikkati çeken değişiklikler olduğunu ve bu değişikliklerin sektörü olumlu etkileyeceğini ifade eden Erkan, "Yeni YEKA yarışmaları için mevzuatta değişikliğe gidildi, öncesinde teşvik kilovatsaat başına Türk lirası cinsindendi, yeni düzenlemede tekrar dolar cinsinden olacak. Depolama faaliyetleri bu projeler için serbest bırakıldı bu da olumlu bir gelişme. Ayrıca kısa sürede projenin gerçekleştirilmesi için hızlandırıcı unsurlar eklendi." diye konuştu.

Erkan, yatırımların hızla gerçekleştirilmesi için ilk 5 yıl içinde yatırımcının projeyi bitirmesiyle elektriği serbest piyasada satma hakkı verilmesinin güneş enerjisi projelerini ivmelendireceğini anlattı.

Projelerin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine yönelik değişikliklerin olması halinde tüm yatırım sürecinin hızlanacağını dile getiren Erkan, "Düzenlemede ÇED'ler de dahil edilmiş olsaydı, biten ÇED üzerine proje başlatılsaydı kısa süre içinde yatırım sonuçlandırılırdı. ÇED süreçleri bazen yılları bulabiliyor. Bu da yatırımcı için dezavantaj sağlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

- YEKA İLE ŞU ANA KADAR 5 BİN 850 MEGAVATLIK KAPASİTE DUYURUSU YAPILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin elektrik talebinin 2035'te en az 510 milyar kilovatsaat olacağı hesaplanıyor. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük iş düşüyor.

Bakanlık, bugüne kadar güneş ve rüzgar enerjisinde 5 bin 850 megavatlık YEKA duyurusu gerçekleştirdi. YEKA projelerinden bazıları iptal edildi, bazıları tamamlandı, bazıları ise yatırım aşamasında bulunuyor.

Türkiye'de 2035'e kadar rüzgar ve güneş kurulu gücünün 4 katına çıkarılarak 120 bin megavata yükseltilmesi hedefleniyor.

Hedefin gerçekleştirilmesi için lisanslı, lisanssız ve depolamalı projelerin yanında YEKA modeliyle kapasite artırılması hedefleniyor.