Güney Amerika ülkesinde 'Made in Türkiye' fırtınası! Büyük fırsat kapıda

Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründen firmalar, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Latin Amerikalı şirketlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkent Bogota'daki Grant Hyatt otelinde bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliğe, Türkiye'den yaklaşık 40 üretici firma ile 16 farklı ülkeden 60 satın almacı katıldı.

Ticaret Bakanlığının sektörel heyet programları kapsamında Kolombiya gelen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), hedef pazar olarak belirledikleri Latin Amerika'daki ağırlıklarını arttırmak amacıyla Kolombiya'da, Latin Amerikalı alıcılarla B2B "Şirketten Şirkete" görüşmeler yaptı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan EVSİD Başkanı Talha Özger, iki günlük iş görüşmeleri süresince, her bir firmanın ortalama 30 iş görüşmesi yaptığını belirtti.

Özger, ikili görüşmeler ve pazarlama faaliyetleri ile Latin Amerika pazarında Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü pazar paylarının 5 yılda yüzde 100 arttığına dikkati çekerek "Şili'den, Brezilya'dan, Arjantin'den, Uruguay'dan, Paraguay'dan, El Salvador'dan, Meksika gibi ülkelerden satın almacılar geldi. Kolombiya'da yer alan süpermarket zincirleri, toptancıları ve buranın en iyilerini davet ettik." değerlendirmesinde bulundu.



- "LATİN AMERİKA BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR PAZAR"

Organizasyondan çok güzel sonuçlar aldıklarını vurgulayan Özger, "Firmalarımız burada çok mutlu, burayla ilgili orta ve uzun vadeli projeler yapmak istiyoruz. Burada eğer kalıcı olmak istiyorsak ülke markamız ve mutfak eşyaları sektörüyle ilgili uzun vadeli planlar yapmamız gerekiyor. Latin Amerika, bizim için çok büyük bir pazar." dedi.

Özger, "Made in Türkiye" algısını mutfak eşyaları sektörü olarak yukarıya taşımak istediklerini anlatarak "Satın almacı 'Made in China' dediğinde fiyat odaklı oluyor, 'Made in Italy' dediğinde dizayn odaklı oluyor, 'Made in Türkiye' dediğinde de ona bir avantaj vermemiz gerekiyor. Biz buraya gelenlere daha esnek bir sektör olduğumuzu söylüyoruz, bizimle ticaret kolay istediğiniz kadar sipariş verebilir ve 5-10 firmadan karma konteyner yapıp ülkenize götürebiliriz." diye konuştu.

- "KOLOMBİYA'DAKİ ALGIMIZ ÇOK OLUMLU"

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun da iki ülke ticaret hacminin 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

İki ülkenin ticaret dengesinde Kolombiya'nın artı durumda olduğunu hatırlatan Sun, "Bunun da temel sebebi Kolombiya'dan aldığımız en büyük kalem kömürdür. O yüzden Kolombiya artıda, biz eksideyiz. Hep birlikte bunu lehimize çevirmek istiyoruz. Aslında en büyük avantajımız Kolombiya'daki algımızın çok olumlu olması. Türkiye'ye bakış pozitif, tüm sektörlerin bunu avantaj olarak görebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.