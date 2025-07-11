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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için dev fırsat: 4 stratejik yatırım planlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Türkiye'nin dört bir yanında stratejik yatırımların hayata geçirileceğini duyurdu. Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özel projeler de programda yer aldı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 20:33 - Güncelleme:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için dev fırsat: 4 stratejik yatırım planlandı
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Kacır, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız ile Türkiye'mizin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Program kapsamında Batman'ın potansiyelini zirveye taşıyacak yatırım alanlarını da belirlediklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Siklon olefin kopolimeri (COC) üretimi, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan atıklardan selüloz veya mikrobiyal gübre üretim tesisi, sıvı karbondioksit işleme tesisi ve medikal estetik ve sağlık yaşam kompleksi. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Dicle Kalkınma Ajansımız aracılığıyla hayata geçireceğimiz projelerle Batman'ın kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracağız. Şehrimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli, kültürel birikimi yatırımlarla harekete geçireceğiz."

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