Güneydoğu'dan 9 ayında 231 milyon 881 bin dolarlık ihracat

Birlik Başkanı Mehmet Çıkmaz, yazılı açıklamasında, yılın son çeyreğindeki ihracatın artışla süreceğine inandıklarını belirtti.

Bölge ihracatçılarıyla Paris'te 15-19 Ekim'de gerçekleştirilecek olan "SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarı"na katılacaklarını aktaran Çıkmaz, "Yenilikçi ürünlerimizi uluslararası pazarlara çıkarırken diğer rakip ülkelerde sektörümüzle ilgili meydana gelen değişiklikleri de görme, yakından takip etme şansımız olacak. Bundan sonraki süreçte bu gelişmeleri de göz önüne alarak sektörel ihracatımızın artırılması için çalışmalarımız sürecektir." ifadelerini kullandı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Çıkmaz, şunları aktardı:

"Yılın 9 aylık sürecinde bölgemizden toplam 231 milyon 881 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi. Bölgemizden gerçekleştirilen ürün bazlı ihracatta ilk sırayı 95 milyon 723 bin dolarla Antep fıstığı alırken ikinci sırayı 94 milyon 861 bin dolarla kuru kayısı aldı. Üçüncü sırada ise 14 milyon 925 bin dolarla diğer kuru meyveler yer aldı. Bu ürünlerimizi 11 milyon 124 bin dolarla kuru incir, 5 milyon 449 bin dolarla kayısı ve zerdali çekirdeği izlerken bu ürünleri kavrulmuş meyveler, leblebi çeşitleri, ceviz, çekirdeksiz kuru üzüm, badem değirmenlik ürünler, erik kurusu, çam fıstığı gibi ürünlerimiz takip etti."

Kuru meyve ihracatında ülke grupları bazında ilk sırayı Avrupa Birliği ülkelerinin, ikinci sırada Amerika ve ardından Orta Doğu ülkelerinin yer aldığını ifade eden Çıkmaz, 102 ülkeye Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen kuru meyve çeşitlerinin ihraç edildiğini kaydetti.