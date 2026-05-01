  • Boru hattında vanalar açılıyor! Yüzbinlerce varil petrol Türkiye'den dünyaya akacak
Ekonomi

Boru hattında vanalar açılıyor! Yüzbinlerce varil petrol Türkiye'den dünyaya akacak

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlatılmasına yönelik bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu. Günlük 600 bin varil taşıma kapasitesine sahip hattın yeniden devreye alınacağının bildirildiği açıklamada, ayrıca Basra-Hadise petrol boru hattı projesinin uygulanmasına başlandığı da belirtildi. Yaklaşık 700 kilometre uzunluğundaki yeni hattın günlük 2,5 milyon varil ihracat kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 14:16 - Güncelleme:
Boru hattında vanalar açılıyor! Yüzbinlerce varil petrol Türkiye'den dünyaya akacak
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, günlük 600 bin varil taşıma kapasitesine sahip hattın yeniden devreye alınmasının, Irak'ın petrol ihracatı açısından stratejik alternatif bir güzergah oluşturacağı ve ulusal ihracatın istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Basra-Hadise petrol boru hattı projesinin uygulanmasına başlandığı da bildirildi.

Türkiye'ye petrol ihracı başladı

Yaklaşık 700 kilometre uzunluğundaki yeni hattın günlük 2,5 milyon varil ihracat kapasitesine sahip olacağı kaydedilen açıklamada, projede kullanılacak boruların yerel imkanlarla üretildiği ifade edildi.

Bakanlık, projenin tamamlanmasıyla Irak petrolünün Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden üç farklı güzergâhtan ihraç edilebileceğini aktarırken, ilk etabın maliyetinin 1,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Enerji koridoru tıkır tıkır işliyor

