Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, Ham Petrol Boru Hattı Protokolü ve diğer ilgili anlaşma ve protokoller, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren sona erecek.

İki ülke arasında 27 Ağustos 1973'te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde hattın ilk fazı, 1976 yılında işletmeye alınmıştı. Anlaşma, 2010'da yenilenerek 15 yıllığına uzatılmıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Anlaşmanın sona ermesine 2 ay kaldığını bildiren Arap basını, anlaşma ile yıllarca Avrupa'ya petrol taşındığını bildirdi. Haberde görüşlerine yer verilen Iraklı ekonomi profesörü Nebil Al-Marsumi, "Türkiye, 27 Temmuz'dan itibaren Irak ham petrolünün kendi topraklarından geçmesine yasal olarak mecbur değil... İki ülkenin yeni bir anlaşmayı sonuçlandırması gerekiyor" dedi.

İki ülke arasında yeni bir anlaşma için görüşmelerin devam ettiği bildirilirken, tarafların görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istediği vurgulandı.

GÜNLÜK 4 MİLYON VARİL ÜRETİM YAPIYORLAR

Irak'ın Hürmüz üzerinden yapılan sevkiyatların durmasını telafi etmek için Mart ayında Kerkük-Ceyhan Boru Hattı üzerinden günde yaklaşık 200 bin varil ham petrol ihracatına yeniden başladığı hatırlatılan haberde, ancak bu miktarın, ülkenin günde 4 milyon varilin üzerindeki ihracat potansiyelinin çok küçük bir bölümünü oluşturduğu dile getirildi.

Irak, Devlet Petrol Pazarlama Örgütü (SOMO) verilerine göre, 2026 yılının ilk dört ayında Irak'ın petrol ihracatı yaklaşık 236 milyon varil (günde 1,9 milyon varil) olup, yaklaşık 16 milyar dolar gelir elde edildi.

YENİ BORU HATLARI MESAJI

Analistler, Irak'ın Türkiye üzerinden ham petrol ihraç etmesi gerektiğini ifade ederken, yeni boru hatları inşa etme planlarını ise hızlandırması gerektiğini dile getirdi.

Bu noktada geçtiğimiz Nisan ayında Irak hükümeti, Basra'dan batıdaki El-Anbar vilayetindeki Haditha'ya uzanacak ve buradan Türkiye, Suriye ve Ürdün'e kadar devam edecek bir petrol boru hattı projesi için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ödeneği onaylamıştı.