Gurbetçi Türk, Avrupa'daki 7 ülkede 135 şube açarak donut imparatoru oldu

DHA 18 Şubat 2021 Perşembe 11:20 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:20

Almanya'da yaşayan Türk gurbetçi Enes Şeker'in başarı öyküsünü konuşuyor. Almanya'da doğan 26 yaşındaki Enes Şeker azmi ve çalışkanlığıyla donut imparatorluğuna uzanan büyük bir başarıya imza attı. Ülkenin Aachen kentinde yaşayan Türk gurbetçi Enes Şeker, küçük bir dükkanda ürettiği donut (Amerikan çöreği) ile kısa sürede Avrupa genelinde 135 şubeye ulaştı.

DONUTA 120 ÇEŞİT KAZANDIRDI

Amerikan çöreği olarak bilinen donutun 120 çeşidini geliştiren Sivas kökenli 26 yaşındaki Enes Şeker'in 'Royal Donuts' pastane zinciri şubelerine ilgi oldukça yoğun. Şeker, Almanya'nın Aachen kentindeki ofisinde kısa sürede yakaladığı başarı öyküsünü Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

"İLK ŞUBEYİ KÖLN'DE AÇTIK"

Donutu çok seven biri olduğunu ancak piyasadaki standart donutların kendisini tatmin etmediğini ve ürün çeşitlendirmenin fark yaratabileceğini düşündüğünü belirten Şeker, "Bundan dolayı bu sektöre girmeye ve donutu tamamen başka bir seviyeye getirmeye karar verdim. Köln'de eşimle beraber ilk şubemizi başlattık. orada ilk 'Royal Donuts'umuzu açtık. Bir yıl boyunca tek bir şubemiz vardı" dedi.

VEGAN MÜŞTERİLERİ DE DÜŞÜNDÜ

Royal Donuts konseptimizi tamamladıktan sonra da bayiliğe başladık. Aktüel 120'den fazla çeşit donut türü sunuyoruz" diyen Şeker, "Müşterilerimize ve biz Royal Donuts'la tamamen standart donut konseptinden kendimizi kaldırdık. Şu an zamanla hep daha da fazla türler, çeşitleri piyasaya çıkarmaya bakıyoruz. Bizim türlerimizle, çeşitlerimizle başka markalardan başka konseptlerden farkımız buydu. Başardık.Vegan donutlarımıza elbette hiç hayvansal ürün katmıyoruz ve bunları bizim vegan müşterilerimize sunuyoruz" diye konuştu.

"COVİD-19 BİZİ ETKİLEMEDİ"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenmediğini ifade eden Şeker, "Bizim müşterilerimiz dükkana gelip ürününü alır ve gider. Yani bizim dükkanlarımızda oturup yemek diye bir mesele olmuyor. Müşteri gelip masada yemez. O yüzden kovid-19 sürecindeki yasaklar bizi marka olarak hiç etkilemedi. Bizim konseptte müşteri gelip ürününü alır ve gider."

7 ÜLKEDE 135 ŞUBE

Şeker, azmi ve çalışkanlığıyla donut imparatorluğuna uzanan hikayeyi ise şu sözlerle özetledi: "Bizim şu an 7 Avrupa ülkesinde toplam 135 şubemiz var. Yani mutfakta çalışanından, aracıyla ürün servis yapanlara kadar yaklaşık 1000 kişi Royal Donut hizmetinde. Bayilerimizin yüzde 60'ı Alman, yüzde 40'ı da Türk, Arap ve diğer ülke vatandaşları oluşturmaktadır."

"HEDEFİM BİR DÜKKANDI, BEN DE ŞOK OLDUM"

Türk gurbetçi Şeker, bir dükkanda başladığı donutu bugün yüzlerce bayiliğe taşınmasının kendisi için hayal edilemez bir durum olduğunu ifade ederek, "Benim hedefim bu duruma gelmek değildi. Sadece bir dükkandı. Beni bu duruma ne getirdi derseniz, dükkanıma gelip ürünlerimizi gören kişiler 'bunları ben de satmak istiyorum bayilik ver' diyen insanlar sayesinde bu duruma geldim. Dediğim gibi ben hanımımla birlikte Köln'deki dükkanımı açıp orada ekmeğimi çıkarmak istiyordum. Bu iş kendisine göre bir dinamizm kazandı. Bu noktaya bizi taşıdı. Bayiler ile birlikte buraya geldik. Benim kalbimde düşüncelerimden gelen böyle bir beklenti yoktu. Çok memnunuz. Bayilerimiz ile oldu her şey" ifadelerine yer verdi.

DUBAİ VE TÜRKİYE'YE DE AÇILACAK

Şeker, Avrupa dışında başta Türkiye olmak üzere bir çok yerde de şube açmayı istediğini kaydederek, "Dubai'de ön çalışma başlattık. Burada yaşayan Dubaili bir girişimci ile gittik görüştük. 3-4 ay içerisinde Dubai'de de bir şube açacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor" diye konuştu. Şeker memleketini de unutmadığını söyleyerek, "Türkiye'ye de inşallah kısa zamanda bir şube açacağız. Bu durum 6 ay sürebilir. Türkiye'ye adım atacağız" dedi. Türk gurbetçi bir de gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Benim buradan gençlere tavsiyem kesinlikle kendinizi ticarete verin" dedi.