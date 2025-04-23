Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gıda denetimlerine hız kesmeden devam edildiğinin altını çizdi.

30 ayrı ekiple eş zamanlı şekilde denetim gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul - Bayrampaşa'daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik. Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde, 58 peynir satışı yapılan işletmeyi denetledik." dedi.

Olgunlaştırılmadan piyasaya sürülen 25 ton ürün muhafaza altına alındığını ve güvenilir olmayan 10 ton ürün imha edileceğini duyuran Bakan Yumaklı, "Denetimler sonucunda 30 işletmede; olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartlarını sağlamadan üretildiği belirlenen 35 ton ürüne el konuldu. Denetimlerimizle; güvenilir gıdaya ulaşma hakkı olan tüketicimizin yanında, işini hakkıyla yapan işletmelerimizi de korumuş oluyoruz. Emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz hız kesmeden artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.