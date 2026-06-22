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Ekonomi

Güvenli limana koşuş! Altın fiyatları haftaya hızlı başladı

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 1 değer kazanarak 6 bin 268 liradan işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 496 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 797 liradan alıcı buldu.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
Güvenli limana koşuş! Altın fiyatları haftaya hızlı başladı
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Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 6 bin 204 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 268 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 496 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 797 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 198 dolardan seyrediyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydetmesinin küresel enerji arzında uzun süreli bir kesintiye dair endişeleri hafifletmesi ve petrol fiyatlarını tekrar 80 doların altına geriletmesi altın fiyatlarını destekliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif bir sıkılaştırma döngüsüne girebileceği yönündeki endişelerin azalması altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

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