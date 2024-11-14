İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3737
  • EURO
    36,3467
  • ALTIN
    2826.01
  • BIST100
    9364.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Güzeldere Tüneli yarın açılıyor! 40 dakikalık mesafe 6 dakikaya düşecek
Ekonomi

Güzeldere Tüneli yarın açılıyor! 40 dakikalık mesafe 6 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin Van-Hakkari yönündeki tüpünün yarın hizmete açılacağını bildirdi. Yol kotunun 230 metre aşağı çekilerek trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis ettiklerini belirten Uraloğlu, 'Tünelimiz ile mesafe bir kilometre kısalacak. 32 virajlar ile 40 dakikada geçilen güzergah, tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşecek.' ifadelerini kullandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 11:38 - Güncelleme:
Güzeldere Tüneli yarın açılıyor! 40 dakikalık mesafe 6 dakikaya düşecek
ABONE OL

Uraloğlu, Van-Hakkari yönünde çalışmaları devam eden Güzeldere Tüneli'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Van ile Hakkari arasında kuzey-güney aksı olarak uzanan devlet yolunun Esendere, Derecik Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi amacıyla 61 kilometrelik Güzelsu-Başkale kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı ve bölünmüş yol standartlarına getiriyoruz. Bu çalışmalarımızda da yolun 38 kilometresini tamamladık. Güzergahtaki 3 bin 150 metrelik Güzeldere Tüneli'ndeki yapım işleri kapsamında Van-Hakkari yönündeki tüpü 15 Kasım Cuma günü hizmete alacağız."

HAKKARİ-VAN GÜZERGAHINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tünelin Hakkari-Van güzergahında ise kaplama beton çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Uraloğlu, bu yöndeki çalışmaları da 2025'te tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Güzeldere Tüneli ile "32 virajlar" olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesiminin artık kullanılmayacağını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Yol kotunu 230 metre aşağı çekerek trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis ediyoruz. Tünelimiz ile mesafe bir kilometre kısalacak. 32 virajlar ile 40 dakikada geçilen güzergah, tünelimiz sayesinde 6 dakikaya düşecek. Proje ile zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını ise 4 bin 549 ton azaltacağız."

  • Van-Hakkari
  • Güzeldere Tüneli
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.