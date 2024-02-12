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Ekonomi

Haftaya yatay seyirle başlayan altının gramı 1998 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1998 lira seviyesinden işlem görüyor.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
Haftaya yatay seyirle başlayan altının gramı 1998 liradan işlem görüyor
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Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 düşüşle 1997 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1998 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 24 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklediğini belirterek, bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin de emtia fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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