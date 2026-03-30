  Haftaya yükselişle başladı! Altında yeni zirve sinyali
Ekonomi

Haftaya yükselişle başladı! Altında yeni zirve sinyali

Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayarak 6 bin 491 lira seviyesine çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 70 liradan işlem görüyor.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
AA30 Mart 2026 Pazartesi 09:49
Cuma altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 üstünde 6 bin 423 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 70 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 541 dolardan işlem görüyor.

Enerji fiyatlarındaki hızlı artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl şahin adımlar atabileceğine yönelik haber akışına karşın dolar endeksindeki düşüş, altın fiyatlarındaki gerilemeyi sınırlandırdı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

