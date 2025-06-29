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Ekonomi

Fahiş fiyata geçit yok! Bakanlık'tan 289 firmaya birden ceza

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 289 işletmeye 114,7 milyon lira ceza uyguladı.

AA29 Haziran 2025 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Fahiş fiyata geçit yok! Bakanlık'tan 289 firmaya birden ceza
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurulun fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede etkin ve kararlı duruşunu sürdürdüğü belirtildi.

Kurulun, 42. toplantısını 25 Haziran'da gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, ülkemizde yaşanan zirai don felaketini fırsata çevirmek isteyen bazı işletmelerin haksız uygulamaları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen resen incelemelerle mercek altına alınmıştır. Sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 206 işletmeye, toplam 79,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ULUSAL ZİNCİR MARKETLER VE GIDA PERAKENDECİLERİNE DENETİM YAPILDI

Türkiye genelinde devam eden denetimler kapsamında, özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere, gıda perakende sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin olarak 23,8 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde ise belirlenen tarifelere aykırı ekmek ve simit satışı yaptığı tespit edilen 71 işletmeye,10,6 milyon lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"42.⁠ ⁠toplantı sonucunda, fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam 114,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak, piyasa dengesini ve tüketici refahını tehdit eden fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla, haksız fiyat artışlarına karşı denetim ve yaptırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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