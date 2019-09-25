24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6969
  • 6,2702
  • 279.213
  • 101908
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Haksız yere tayin ve maaş kesilmesini KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), haksız şekilde başka yere tayin edilen ve maaşı bir ay kesilen emniyet müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalışan kişinin mağduriyetini çözdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan yazılı açıklamada talebi olmaksızın il içi atamayla başka bir müdürlüğe gönderilen teknisyen yardımcısı olarak görev yapan bir kişinin kuruma başvurduğu belirtildi.

Söz konusu çalışanın kararı mahkemeye taşıdığı belirtilen açıklamada, mahkemenin atamanın durdurulması kararını verdiği vurgulandı.

Açıklamada çalışanın mahkeme kararıyla eski görev yerine dönmeyi beklerken, atandığı müdürlüğün, görevine gelmediği gerekçesiyle teknisyene aylıktan kesme cezası verdiği belirtilirken, şikayetçi vatandaşın Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduğu ve hakkında tesis edilen cezanın hukuka uygun olmadığına işaret ederek, işlemin geri alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda, emniyet müdürlüğünün "göreve gelmeme" suçu nedeniyle başvurucuya uyguladığı idari ceza işleminin mevzuata uygun olduğunu tespit ettiğinin ifade edildiği açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ancak başvurucunun mahkeme kararıyla eski işine döndüğü sabitken, mahkeme kararını idarenin tanımayıp vatandaşı yeni görev yerinde olmadığı için cezalandırmasının hukuka da hakkaniyete de uymadığı KDK'nin verdiği tavsiye kararında yer aldı. KDK verdiği kararda cezanın geri alınması tavsiyesini verdi. İlgili idare olan emniyet müdürlüğü, personeline verdiği cezai işlemi geri aldı. Teknisyen yardımcısı böylece eski işini geri aldığı gibi hakkındaki haksız işleme de son verilmiş oldu."

Haydarpaşa Garı´nın simgesiydi! Yeniden monte edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Çarpıcı yorum: ABD, Sisi'yi gözden çıkarmış olabilir

Çarpıcı yorum: ABD, Sisi'yi gözden çıkarmış olabilir

Bakanlık duyurdu! Örgüte 'üst düzey' darbe

Bakanlık duyurdu! Örgüte 'üst düzey' darbe

Avcı için 3 ihtimal masada

Avcı için 3 ihtimal masada

Pencerede çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Pencerede çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: O sitelere ceza yağdı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: O sitelere ceza yağdı

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

İş adamına dehşeti yaşattılar: Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

İş adamına dehşeti yaşattılar: Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi
 

POPÜLER HABERLER

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA