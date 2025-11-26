İSTANBUL 20°C / 12°C
Ekonomi

Hal kanunu sil baştan! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Enflasyonla mücadelede kritik adım olan Hal Kanunu'nda sona yaklaşıldı. Yılbaşında Meclis'e gelmesi beklenen yasa taslağı, 4 önemli düzenleme getiriyor.

26 Kasım 2025 Çarşamba 09:37
Hal kanunu sil baştan! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek
Hükümet uzun süredir tartışılan Hal Kanunu üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Yasa taslağının yılbaşında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hal dışında meyve ve sebze satan tüccarlara yönelik düzenleme yapılacak. Belirli kriterlerle hal dışı tüccarlara yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

GERÇEK DEĞERİ GİZLEYENE YAPTIRIM

Yeni Şafak'ın haberine göre; Düzenlemede vergi kaçakçılığının önüne geçmek için de adımlar atıldı. Hal Kayıt Sistemi'ne rüsum ücretini düşük girenler mercek altına alınacak. Vergiyi az ödemek için rüsum ücretini malın değerinden düşük giren hal dışı tüccarların yetki belgesi askıya alınarak ticari faaliyetleri durdurulacak. Böylelikle aracılar tarladan aldıkları gerçek fiyatı sisteme girmek zorunda kalacak.

ZİNCİR MARKETE %20 ÜRETİCİ KOTASI

Hal içinde komisyoncular arasında satış yasaklanacak. Rekabet ortamını artırmayı hedefleyen düzenlemeyle, zincir marketlere üreticiden ürün alması için kota getirilecek. Zincir marketler ilk etapta aldıkları ürünün yüzde 20'sini direkt üreticiden temin edecek. Miktarın zamanla artırılması planlanırken, üreticilerin fiyatları aşağı çekmesi öngörülüyor.

DEVLET ÜCRETSİZ ARSA VERECEK

Yapılan çalışmaya göre, hal içerisinde üretici örgütlere yüzde 25 yer ayrılması da mümkün olacak. Üretici örgütleri eğer hal kurmak isterse devletten ücretsiz arsa alabilecek.

