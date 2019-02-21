Haldeki denetimlerde fahiş fiyat uygulayan 88 firma tespit edildi

Kurdaki artışı bahane ederek gıda fiyatlarını fahiş oranda artıran fırsatçılar, kurda başlayan dengelenmeye rağmen zamları kesmedi. Hükümet tarafından her fırsatta ciddi uyarılar yapılırken, bir yandan da vatandaşın sebze meyveye normal fiyatlarla ulaşabilmesi için çözümler hayata geçirildi. Bu kapsamda başlatılan ve Türkiye geneline yayılan ‘tanzim satış’ uygulaması, özellikle marketlerdeki fiyatları düşürmeye başlarken, vatandaş da bu sayede fırsatçıların eline kalmaktan kurtulmuş oldu.

EKİPLERİ ENGELLİYORLAR

Hükümet bir taraftan da artırdığı denetimlere devam ediyor. Son dönemde hallere yönelik denetimler artmış ancak bazı hallere Ticaret Bakanlığı ekiplerinin girmesine dahi engel olunmuştu. Ancak hükümetin kararlı bir şekilde konunun üzerine gitmesi hallerdeki vahim tabloyu ortaya çıkardı.

2 MİLYON TL CEZA KESİLECEK

Söz konusu firmaların maliyetleriyle satış fiyatlarını karşılaştıran ekiplerin ortaya çıkardığı tablo, oynanan oyunu gözler önüne serdi. Bu kapsamda fahiş fiyat uygulaması yapan toplam 88 firma 244 işlem tespit edildi. Yüzde 100 ila 250 arasında kâr koyulan 141 işlem, yüzde 250 ila 400 arası kâr koyulan 41 işlem ve yüzde 400 ila 800 arası kâr koyulan 10 işlem ortaya çıkarıldı. Söz konusu 88 firmaya 2 milyon lira ceza kesilecek.

1 TL'lik salatalığı 9 liraya satmışlar

İncelemelerde özellikle İstanbul hallerinde yapılan fahiş fiyatlama net şekilde ortaya çıktı. Ataşehir halinde 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya, 4 liraya alınan sarımsağın ise 25 liraya satıldığı ortaya çıktı.

Rekabet Kurumu çalışma başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla Ticaret Bakanlığı ekiplerinden sonra, Rekabet Kurumu da devreye girdi. Yapılan incelemeler sonunda elde edilen tespitleri ihbar olarak kabul eden Rekabet Kurumu’nun hallerdeki fahiş fiyatlamalarla ilgili detaylı bir çalışma başlattığı öğrenildi.

(Akşam)