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Halkbank, 1,1 milyar TL'lik TLREF’e endeksli 4 farklı bono ihracı gerçekleştirdi

Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan TTLREF'e endeksli 1,1 milyar TL tutarında dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi.

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Bankacılık sektöründe yenilikçi finans ürünlerinin yaygınlaşması yönünde öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi.
 
Halkbank açıklamasına göre, banka, TLREF’e endeksli, farklı vadelerdeki 3 ayrı ürünüyle, planlanan tutarın oldukça üzerinde gelen talebe bağlı olarak 940 milyon TL değerinde borçlanma gerçekleştirdi. Banka bu işlemlere ek olarak, 9 Eylül’de ihraç ettiği Türkiye’de bir ilk niteliğinde eş anlı olarak TLREF ve Enflasyona (TÜFE) Endeksli Kuponlu Halkbank Bonosu ürünüyle de yatırımcılarına aktif iki piyasa değişkeninin getirisinden yüksek olanından yararlanma imkanı sundu.
 
Son olarak ihraç edilen 350 gün vadeli TLREF ve TÜFE’ye Endeksli kuponlu bono ihracıyla birlikte Halkbank, TLREF endeksli ürünlerle toplamda 1,1 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirmiş oldu.
 
- "TLREF, faiz riskini daha iyi yönetmemizi sağlayacak"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sürer, finansal enstrümanları çeşitlendirmek ve sermaye piyasalarında derinleşmeyi sağlamak üzere son dönemde geliştirilen yeni yatırım araçlarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini dile getirdi.
 
Sürer, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF’in büyük talep gördüğünü belirterek şunları kaydetti:
 
"Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz TLREF, önümüzdeki dönemde bankaların değişken faizli kredi vermelerinin önünü açacak ve faiz riskini daha iyi yönetmemize yardımcı olacaktır. TLREF’e endeksli bono ihracı gibi yatırım araçlarını çeşitlendiren yenilikçi adımlarımızın piyasaya güven verdiğini görüyoruz. Bu ürünlere olan talebin de müşterilerimizin bize duyduğu güveni yansıttığını düşünüyoruz. Piyasaya ve müşterilerimize yeni yatırım araçları sunarak, bankamızın kaynak ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz." 
 
Açıklamaya göre, TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılacak. TLREF Endeksli-Kuponlu Halkbank Bonoları ile yatırımcılar, kupon ödeme tarihlerinde, TLREF oranının getirisi ve ek getiri oranı kadar kazanç sağlayacaklar. Yatırımcılar yüksek getirinin yanı sıra Halkbank’ın sağladığı ikinci el likidite imkanlarından da yararlanacaklar.

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