Halkbank esnaf kredisi 2019 alma şartları nedir? Halkbank kredi faiz oranları hesaplama

Halkbank esnaf kredisi başvuru, faiz oranları yapılan açıklamasının ardından merak ediliyor. Halkbank kredi faiz oranları hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. Kredi ihtiyacı olan esnafların yüzünü güldüren açıklama Halkbank’tan geldi. Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 Milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini duyurdu. Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslanşunları söyledi: “Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak (bugün) itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 Milyar TL’lik kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği devam edecektir.” Halkbank esnaf kredisi alma şartları ile ilgili henüz bir bilgi yayınlamadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz. Esnaf kredilerinde, kredi raporu kadar önem taşıyan bir başka unsur da findeks çek raporudur. Findeks çek raporunda, çek ödeme alışkanlıkları detaylı bir şekilde inceleniyor.

HALKBANK’TAN ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 Milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.

350 BİN ESNAFA ULAŞILACAK

Esnaf ve sanatkâra uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:

“Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız. Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız.

22 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bugün sayıları 1000’e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.”

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını belirten Arslan şunları söyledi: “Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak (bugün) itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 Milyar TL’lik kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği devam edecektir.”

ESNAF KREDİSİ ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Halkbank esnaf kredisi alma şartları ile ilgili henüz bir bilgi yayınlamadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz. Esnaf kredilerinde, kredi raporu kadar önem taşıyan bir başka unsur da findeks çek raporudur. Findeks çek raporunda, çek ödeme alışkanlıkları detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu raporda son 13 aydaki çekle ilgili tüm detaylar bulunuyor. Bankalar tüm bu verileri değerlendirdikten sonra, ipotekli veya ipoteksiz kullanabileceğiniz tutarı ve vadeyi belirliyor. İpotek istenip istenmeyeceği bankaya bağlı olsa da, bir teminat sunulması, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisinde olduğu gibi esnaf kredisinde de kredi almak açısından kolaylık sağlıyor. Esnaf kredilerinin vadesi 120 aya kadar uzayabiliyor ancak, elbette bu süre şirketin, şirket sahibinin ve ortaklarının kredibilitesine bağlı olarak değişiyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİNDE DE İNDİRİM YAPMIŞTI

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla işbirliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1.78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0.98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek" denildi.

ANLAŞMALI FİRMALAR ÜSTLENECEK

Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla iş birliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1,78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0,98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek. Halkbank konut kredisini yüzde 0,98'e kadar indirerek hem konut üreticisi firmaların taleplerine hem de banka müşterilerinin konut ihtiyacına cevap verecek. Bankanın konut kredisi faizlerinde sağladığı uygun oranlar, Halkbank ile kredili çalışmakta olan firmaların elinde bulunan inşaatı tamamlanmış konutlar ile inşaatı henüz devam etmekte olan konutların satışını kapsayacak.

OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK

Özellikle alt ve orta gelir grubu başta olmak üzere, konut sahibi olmak isteyen herkesin uygun şartlarla finansmana erişimini amaçlayan düzenleme firmaların konut stokunun eritilmesini sağlayacak. Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının, söz konusu firmaların Halkbank'taki kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak, bu düzenleme firmaların üzerindeki mali yükü hafifleterek Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin akışkanlığına da olumlu bir katkı sağlayacak.