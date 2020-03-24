24 Mart 2020 Salı 14:20 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:20

Halkbank esnaf kredisi nedir? Halkbank esnaf kredisi şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren Halkbank, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı. Halkbank esnaf kredisi esnafı heyecalandırdı. Halkbank esnaf kredisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ NEDİR?



Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren Halkbank, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı.

Halkbank esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?



Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır.

İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin TL'ye kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkârlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecektir.