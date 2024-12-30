Halkbank Genel Müdürü Arslan'a göre sektör için en zoru geride kaldı

Arslan, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Orta Vadeli Program'da (OVP) "para-maliye-gelir" politikalarında eş güdümlü politikalar uygulanacağının vurgulandığını söyledi.

Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşunu makroihtiyati tedbirlerle desteklemesinin, enflasyon rakamlarının kademeli şekilde tarihsel ortalamasına yakınsamasını sağladığına işaret eden Arslan, küresel ekonomi yön ararken OVP'nin Türkiye için güvenilir bir yol haritası olduğunu vurguladı.

Osman Arslan, ekonomi politikalarındaki eşgüdüm, tüketimdeki ivme kaybına karşılık dış talebin ve yatırımların büyümeye daha fazla katkı vermesini sağladığını belirterek, "Bu büyüme kompozisyonu arzu edilen bir bileşim ve büyümenin kalitesinin arttığını açıkça gösteriyor. Türk lirası varlıklara yönelik talebin artması beklentileri olumlu etkiliyor. Ayrıca bankaların ve reel sektörün bilanço yapısı enflasyonla mücadeleye destek sağlıyor." dedi.

2024'te ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımların etkilerinden bahseden Arslan, cari denge, kredi risk primi ve Merkez Bankası rezervlerindeki iyileşmeye değinerek, gelecek dönemde Türkiye'ye kaynak girişinin hızlanacağı beklentisini güçlendirdiğini anlattı.

Arslan, ekonomi politikaların bankacılık sektörüne yansımalarına ilişkin şunları söyledi:

"Bankacılık sektörü, varlıklarını yeniden fiyatlama sürecini genel olarak tamamladı. Bu sebeple, sektör için en zorunun geride kaldığını ve gelecek çeyreklerde faiz indirimlerinin de katkısıyla gelir büyüme momentumunun oluşabileceğini değerlendirmekteyiz. Bankacılık sektörünün genel görünümü, finansal istikrarın korunmasına yönelik adımların etkisini açıkça gösteriyor. Bankaların faiz indirim süreci arifesinde, mevduatların ortalama vadesini düşürmek ve sabit faizli kredilerin toplam krediler içerisindeki payını artırmak gibi bilanço stratejileriyle uyumlu olarak 2025'te bankacılık bilançolarının çok daha güçlendiğini göreceğimiz bir yıl bekliyoruz. Bu güçlü görünüm, ekonomideki dengelenme ve kademeli toparlanma süreciyle doğrudan ilişkili."

Osman Arslan, ekonomideki dengelenmenin büyük oranda sağlanmasıyla birlikte iç talebin kademeli şekilde toparlanmaya başlaması ve küresel merkez bankalarının faiz indirimlerinin desteğiyle dış talebin güçlenmesinin de firmaların bilançolarını iyileştirerek 2025'te sektörün varlık kalitesine olumlu yansıyabileceğini söyledi.

Baz senaryoda, varlık kalitesinin gelecek çeyreklerde kademeli şekilde iyileşmesi beklendiğine işaret eden Arslan, kredilerin dağılımında ticari ve bireysel kredi paylarının, ekonomik aktivitenin sektör üzerindeki etkisini anlamak açısından önem taşıdığını anlattı.

Arslan, sektörün uluslararası düzeydeki güçlü konumunun, finansal istikrarı desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Bankacılık sektörü, uluslararası finans sektörünün güçlü mimari yönlerine sahip. Yenilikçi, dayanıklı ve güvenli yapısıyla da ekonomimizin güçlü bir destekçisi olmaya devam edecek. Sektörün sermaye yeterlilik oranı yüzde 18 seviyesinde bulunuyor ve öz kaynakların GSYH içindeki yüzde 7'lik payı ile finansal istikrarın sürdürülmesine önemli katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

- "FİNANSAL ANLAMDA BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"

Yılın 9 ayında aktif büyüklüğün 2,9 trilyon lira, net karın ise yüzde 39,3 artışla 11,2 milyar liraya yükseldiğini anımsatan Arslan, rasyoların güçlü seviyesine dikkati çekerek finansal anlamda başarılı bir performans sergilediklerini vurguladı.

Arslan, "Zorlayıcı küresel ekonomik koşullara rağmen elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar, büyüme stratejilerimizin ne kadar doğru uygulandığını ve finansal anlamda sağlam adımlar attığımızı gösteriyor. Elbette bu başarıda çalışanlarımızın özverili çabaları ve müşterilerimizin bize duyduğu güven büyük bir rol oynuyor." dedi.

Ticari kredileri içindeki KOBİ kredileri payının yüzde 54,8 gibi oldukça önemli bir paya sahip olduğunu dile getiren Arslan, bu sonucun Halkbank'ın KOBİ ve esnaf dostu bir banka olma misyonunu güçlü bir şekilde sürdürdüğünün bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Arslan, kredili esnaf sayısının 803 bine, esnaf kredi hacminin ise 247 milyar liraya ulaştığının altını çizerek, son 10 yılda 3,4 milyon esnafa 518 milyar lira kredi desteği sağlandığını ve esnafa kullandırılan kredilerin KOBİ kredileri içindeki payının üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 38 seviyelerine geldiğine dikkati çekti.

- "ESNAF VE SANATKARLARIN EKONOMİK AÇIDAN GÜÇLENMESİ İÇİN KAPSAMLI BİR POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ"

Esnafa pek çok alanda destek olduklarını belirten Arslan, "Esnaf ve sanatkarların ekonomik açıdan güçlenmesi için kapsamlı bir politika yürütüyoruz. Faiz destekli kredilerle esnaf ve sanatkarlarımızın işletme sermayesi, iş yeri ve taşıt alımı gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Esnafımızın değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek için finansal çözümlerimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, esnaf ve KOBİ'lere dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay kredi başvuru imkanı sunduklarını, finansal desteklerin yanı sıra, eğitim ve danışmanlık programlarıyla da bu kesimin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmayı, iş yönetimi becerilerini geliştirmeyi ve yeni fırsatları değerlendirebilecek bir vizyona ulaşmalarını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

"Esnaf ve sanatkarların ekonomik büyümenin temel taşları olduğunun bilincindeyiz." diyen Arslan, bu anlayışla, onların güçlenmesi, işlerini büyütmesi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi için her türlü desteği sunmaya devam ettiklerini ve amaçlarının hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamak hem de yarının fırsatlarını birlikte inşa etmek olduğunu belirtti.

- 185 BİN GİRİŞİMCİYE 28 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Osman Arslan, girişimcilere sağlanan desteklerin temelinde onların finansal ihtiyaçlarını karşılayarak işlerini büyütmelerine ve yeni iş fırsatları oluşturmalarına katkıda bulunma misyonunun yer aldığını vurguladı.

Girişimcilik ekosisteminin dinamiklerini yakından takip ettiklerini ve iş stratejilerini ve yatırım hedeflerini bu doğrultuda geliştirdiklerinin altını çizen Arslan, şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar 185 bin girişimciye toplamda 28 milyar liralık finansman desteği sağladık. Bu katkımız, girişimcilerin çeşitli sektörlerde faaliyet göstermelerine ve ekonomiye değer katmalarına olanak tanıdı. Kullandırdığımız tüm girişimci kredilerinin yüzde 47'si 35 yaş altı genç girişimcileri tarafından kullanıldı. 30 yaşını aşmamış girişimciler için uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşulları sunan özel finansman paketlerimiz, onların yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyor. Aralık ayında düzenlediğimiz Gençİz Zirvesi, gençlere yönelik desteğimizin önemli bir örneğini oluşturuyor. Zirve sırasında, genç girişimciler için iki yeni ürünümüz olan Genç İşi Kredi ve İlk Adım Kredisi'ni de tanıttık. Geleceğe yönelik planlarımız arasında teknoloji tabanlı girişimcilere desteklerin artırılması, kadın girişimcilere e-ihracat faaliyetlerine yönelik özel finansman çözümlerinin sunulması ve girişimcilerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayacak yeni ürünlerin geliştirilmesi yer alıyor."

- "2021'DEN BU YANA 238 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE 79 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLADIK"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, kadınların üretimde, ticarette ve yenilikçi iş fikirlerinde var olmalarının, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, yalnızca finansal destek sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda kadın girişimcilere yönelik kapsamlı programlar ve projelerle onların yanlarında olmaya devam ettiklerini aktaran Arslan, 2021'den bu yana 238 bin kadın girişimcilere toplam 79 milyar liralık finansman desteği sağladıklarına işaret etti.

İhracatta Kadın İzi projesi, Üreten Kadınlar Yarışması ve Üreten Kadınlar Akademisi ile Paraf Üreten Kadın Kart gibi hayata geçen çalışmalara değinen Arslan, Türkiye Bankalar Birliği'nin Temmuz 2024 raporuna göre, sektördeki kadın girişimci kredilerinin yüzde 37'sini tek başlarına sağlayarak bu alandaki liderliklerini sürdürdüklerini vurguladı.

Osman Arslan, bankacılığın sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal fayda için de dönüştürücü bir güce sahip olduğuna inandıklarını aktardı.

Bu doğrultuda, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere, çevre dostu projeleri desteklemeye yönelik kapsamlı adımlar attıklarını dile getiren Arslan, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerindeki nakdi yatırım kredi tutarının 31,5 milyar lira seviyesine geldiği söyledi.

Arslan," Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesindeki hızlı artışa paralel olarak, enerji projelerimize daha fazla kaynak ayırmayı ve net sıfır hedeflerine ulaşılmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz."diye konuştu.

- "HALK DİJİTAL KATILIM BANKASI, TÜRKİYE'NİN DİJİTALLEŞME HEDEFLERİNE UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLDİ"

Osman Arslan, dijital dönüşümü sadece bir teknoloji entegrasyonu değil, müşteri deneyimini dönüştürme fırsatı olarak gördüklerini söyledi.

Mobil ve internet bankacılığı kanallarının, finansal işlemlerin yüzde 95'inden fazlasının gerçekleştiği temel platformlar haline geldiğini anlatan Arslan, kişisel finans yönetimi araçları, yapay zeka destekli chatbot uygulamaları, e-cüzdan projeleri ve blok zincir tabanlı çözümler gibi yenilikçi özellikler sunduklarını bildirdi.

Arslan, siber güvenlik tarafında, günlük 5 milyar iz kaydını analiz eden sistemlerinin, müşterilerin verilerini koruma konusundaki taahhüdün bir göstergesi olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde yapay zeka projeleriyle çalışanlarımızın ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Açık bankacılık ve açık finans uygulamalarını benimseyerek, müşterilerimize daha fazla değer katacak çözümler sunacağız." ifadelerini kullandı.

Halk Dijital Katılım Bankası'nın Halkbank'ın Türkiye'nin dijitalleşme hedeflerine uygun olarak geliştirdiği, dijital altyapıya sahip bir model olduğunu belirten Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yeni nesil bankacılık girişimi, faizsiz finans prensiplerine dayanmakta ve çevre dostu bir finansal model sunmaktadır. Ayrıca, düşük operasyonel maliyetleriyle ekonomik verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Halk Dijital Katılım Bankası, yenilikçi çözümleriyle sektörde fark yaratmayı ve müşterilere modern bir bankacılık deneyimi sunmayı amaçlamaktadır."