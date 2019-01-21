Halkbank kredi kartı yapılandırma şartları Halkbank kredi faiz oranı kredi kartı kapatma işlemi

Halkbank kredi kartı yapılandırma şartları ve Halkbank kredi faiz oranı kredi kartı kapatma işlemi bugün yapılan son dakika açıklaması üzerine google üzerinden araştırılan konular arasında. Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar için kredi kartı yapılandırmaya yönelik Halkbank'tan "Halk Destek Kredisi" kullandıracağını duyurdu. Kredi faiz oranları merak edilirken beklenen son açıklama geldi. Kredi kartı kapatma ve yapılandırma kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanılabileceği belirtildi. Kredi kartı yapılandırma başvuru şartları ve detayları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası'nın öncülüğünde başlayan daha sonra Vakıfbank ve ardından Halkbank'ın katıldığı kredi kartı borçlarını düşük faizli krediyle yapılandırma işlemiyle, vatandaşlar uygun kredi ve taksitlerle borçlarını bitirebilecek. Kredi kartı borç yapılandırması başvurusunda bulunacak olanlar, gerekli belgelerin ne olduğunu araştırıyor. Kredi kartı borç yapılandırması başvurusunda istenen belgeleri haberimizde derledik.

"Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabilecek"

Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine "Halk Destek Kredisi" kullandıracağını duyurdu.





Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlere bir yenisini daha ekleyen Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine "Halk Destek Kredisi" kullandıracak.



Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabilecek. "Halk Destek Kredisi"ni kullanmak isteyenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.



Arslan, şunları kaydetti:



"Adını halktan alan bir banka olarak, halkımızın her türlü finansal ihtiyacına yanıt vermek önceliğimiz. Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız."

ZİRAAT BANKASI'YLA BAŞLADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurmasının ardından Ziraat Bankası 8 Ocak'ta yaptığı açıklama ile kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını duyurmuştu.



Vakıfbank da 14 Ocak'ta bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile takipteki ticari kredi faizlerinin sıfırlanmasını içeren "Yanındaki Güç Paketi" kampanyasını açıkladı.

VakıfBank'tan kredi kartı ve kredi borcu yapılandırması açıklaması:



"VakıfBank, bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkânı tanıyor. Aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya, aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecek" - "VakıfBank'taki borçları 3 milyon TL'nin altında olup 2018 yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilerine altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanıyor" - "Banka, geçen yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlıyor"







KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Herhangi bir bankanın kredi kartını kullanıp, bu borçtan kurtulmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapmaları gerekiyor.



GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ



Maaş bordrosu veya gelir belgesi (Onaylı son 3 aya ait) Onay bölümünde imzası bulunan yetkililerin imza sirküleri.



Borçlu olduğunuz bankanın 31 Aralık tarihli borcunuzu gösterir belge ve kart ekstresi.



SGK tecil ve hizmet dökümü.



Nüfus cüzdanı ya da kimlik belgesi.



GELECEĞE DÖNÜK TAKSİTLERİ KAPSIYOR MU?



Kredi kartı borçlarının yapılandırması kredi kartı ekstresinde bulunmayan, geleceğe dönük taksitleri kapsamıyor. Taksitli alışverişlerde sadece ekstreye yansıyan yapılandırılıyor. Örneğin, kredi kartından 10 bin lira taksitli nakit çekilmiş. Kasım, Aralık 2018 ekstresinde iki taksit ödenmiş ise sadece bunları kapsayacak. Ekstreye yansımayan 8 aylık taksitler için kredi desteği sağlanmayacak. Varlık yönetim şirketlerine gönderilen dosyalarda olanlar veya bankanın yasal takip başlattığı kişiler bu olanaktan yararlanamayacak.



NOT: Yapılandırma 31 Aralık 2018'den sonraki harcamaları kapsamıyor.