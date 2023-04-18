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Ekonomi

TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ ATM'den yatırılan parayı geri alma işlemi

TOKİ para iadeleri başladı. TOKİ kuralarında hak sahibi olmayan vatandaşlara başvuru için yatırdıkları 500 lira ücreti, Halkbank veya Ziraat bankası tarafından iade ediliyor. Başvuru ücretini ATM'den yatıran vatandaşlar ise çekilişe katılabilmek için yatırdıkları 500 TL'nin iadesini nereden alacaklarını öğrenmek istiyor. Buna göre TOKİ para iadesi nasıl alınır? İşte TOKİ ATM'den yatırılan parayı geri alma işlemi hakkında merak edilenler...

18 Nisan 2023 Salı 14:19 - Güncelleme:
TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ ATM'den yatırılan parayı geri alma işlemi
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TOKİ sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretlerinin iadelerini almaya başladı. TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olmayan vatandaşların yatırdıkları 500 lira başvuru ücretinin iadesi yapılıyor. Peki TOKİ para iadesi nasıl alınır? İşte Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ ATM'den yatırılan parayı geri alma işlemi hakkında detaylar

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekilişi tamamlandı. Başvuru yapan vatandaşlara kura çekimi için yatırdıkları 500 lira ücretin iadesi yapılmaya başlandı. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

Kura çekiminde adı çıkmayan vatandaşların başvuru paraları anında iade ediliyor. İl ve ilçelere göre Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılan başvurular ve ödenen başvuru ücreti yine başvurulan banka üzerinden geri alınabiliyor.

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olmayan vatandaşlara başvuru için yatırdıkları 500 lira, başvuru sahibinin IBAN'ına iade ediliyor.

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişlerinde vatandaş hangi banka üzerinden başvuru ücreti yatırıldıysa yine o bankadan iade alabiliyor.

Başvuru ücretini ATM'den yatıranlar ise yine ilgili bankanın ATM'si üzerinden başvurular kısmından T.C Kimlik no ve doğrulama şifresi girerek parasını geri alabiliyor.

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