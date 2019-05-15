Halkbank’tan ekonomiye 369 milyarlık destek
İlk çeyrek sonuçlarına göre Halkbank, kredilerini yüzde 8 artırarak 369.6 milyar TL’ye yükseltti. Halkbank Genel Müdürü Arslan, esnafa, sanatkara ve KOBİ’lere desteklerinin aynı hızla süreceğini belirtti.
Halkbank yılın ilk çeyreğinde toplam kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 8 oranında artırarak 369.6 milyar TL’ye yükseltti. KOBİ kredilerini de içeren nakdi ticari kredileri aynı dönemde yüzde 10.7 artışla 236.4 milyar TL’ye yükselen Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 17.3’e taşıdı. Aynı dönemde toplam mevduatı yüzde 8.4 artışla 269.7 milyar TL’ye ulaşan bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 7.6 yükselerek 407 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 41 olarak gerçekleşen banka, bu alandaki pazar payını yüzde 17.3’e taşımayı başardı. Toplam mevduatı aynı dönemde yüzde 8.4 artan Halkbank, güçlü kaynak yapısını koruyarak bilanço kalitesini daha da artırdı.
KOBİ’LER İÇİN ÇALIŞTIK
Yılın ilk çeyreğinde Eskişehir, Gaziantep, Denizli ve Adana’daki Üreten Türkiye Buluşmaları’nda 3 bin dolayında esnaf, KOBİ’ler ve sanayiciler ile bir araya geldiklerini ve müşterileriyle birebir temas halinde olmayı sürdürdüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Kredi Garanti Fonu kefaletiyle hayata geçen KOBİ Değer Kredisi - 1 ve 2 paketleri başta olmak üzere, hayata geçen her yeni ürün özel sektöre güç vermiştir. Yurtiçindeki likidite ihtiyacının karşılanması noktasında, bankamız yoğun gayret göstermiş, finansman ihtiyacı duyan müşterilerimiz yeni ürünlerimizden uygun koşullarda yararlanmaya devam etmiştir” dedi.
ESNAFIMIZI UNUTMADIK
Halkbank’ın bankacılık faaliyetleri açısından büyük önem taşıyan esnaf ve sanatkârlara sunduğu kesintisiz desteği sürdürdüğünü belirten Arslan şunları söyledi: “Yılsonuna kadar esnaf ve sanatkâra 22 milyar TL kredi kullandırma hedefimiz doğrultusunda başarılı çalışmalar yürüttük. Bu doğrultuda 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde 120 bin esnaf ve sanatkâra 11.6 milyar TL kredi kullandırarak esnaf kredileri bakiyemizi 39.4 milyar TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayımızı 542 bine yükselttik. Esnafımız kredi ihtiyacı duyduğu zaman ilk adresinin Halkbank olduğunu biliyor.”
ENFLASYONA KARŞI KORUMALI ÜRÜNLERE İLGİ
Tasarruf sahiplerine sunduğu birikim imkânlarıyla mevduat tabanını genişletmeyi sürdüren Halkbank, ‘Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı’ ve ‘Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı’ ürünlerini duyurmuştu. Arslan, “Enflasyonla mücadeleye katkı sunan özel önlemler üzerinde çalışırken, mevduat müşterilerimizin tasarruflarını enflasyona karşı koruyacak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Gösterilen yoğun ilgiden de gayet memnunuz” dedi.
TEDBİRLER SONUÇ VERİYOR
İç piyasadaki canlılığın korunmasına büyük destek verdikleri bu süreçte, artan turizm ve ihracat gelirlerinin de piyasa aktörlerine güven verdiğini belirten Arslan şunları söyledi: “Yılın ilk çeyreğinde özel sektörün nakit akışını düzenlemeye yönelik önemli tedbirlerin hızla olumlu sonuç vermeye başladığını hep birlikte gördük. Ekonomik reformların etkilerini daha yakından hissetmeye başlayacağımız yılın ikinci yarısında da özel sektörün yanında olacağız. Kaynak çeşitliliğimizi artıracak çalışmalar yürütüyoruz.”
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