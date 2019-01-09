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Halkbank: 350 bin esnafa 22 milyar TL finansman desteği sağlanacak

Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı.

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Halkbank esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL Esnaf Kredisi desteği vereceğini açıkladı. Banka, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı programla yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacak. Halkbank, yaptığı yazılı açıklamayla, 2019 yılında da yeni Esnaf Kredi Programı ile desteğini artırarak devam ettireceğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve sanatkara uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız. Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkarlara destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız. Bugün sayıları bine ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkarlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkarların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını bildiren Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak (bugün) itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 milyar TL'lik kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği devam edecektir."

1,8 milyon esnafa 93,4 milyar TL kredi kullandırıldı

Açıklamada verilen bilgiye göre, Halkbank 2002 yılında 154 milyon TL olan esnaf kredileri bakiyesini 2018 yılında 202 kat artış ile 31,1 milyar TL'ye yükseltti. 2002-2018 yılları arasında Halkbank tarafından 1,8 milyon esnaf ve sanatkara 93,4 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı. 2002 yılında 5 bin TL olan işletme kredisi limiti 5 bin, bugün itibarıyla 40 kat artış ile 200 bin TL olarak uygulanırken, iş yeri ve taşıt edindirme kredilerinde ise limit 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

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